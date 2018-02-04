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Spor

Çankırı'daki amatör maçta Afrin'e destek

Oyuncular askeri kamuflaj ile seremoniye çıktılar ÇANKIRI,(DHA) -  Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6'ncı Grup'ta 1074 Çankırıspor - Türk Metal Kırıkkale Spor arasında oynanan karşılaşma öncesinde mücadelede görev alan hakemler ve iki takım oyuncuları Mehmetçi

04 Şubat 2018 22:05

Oyuncular askeri kamuflaj ile seremoniye çıktılar

ÇANKIRI,(DHA) - 

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6\'ncı Grup\'ta 1074 Çankırıspor - Türk Metal Kırıkkale Spor arasında oynanan karşılaşma öncesinde mücadelede görev alan hakemler ve iki takım oyuncuları Mehmetçiğe destek olmak için sahaya askeri kamuflaj ve üstünde Türk Bayrağı\'nın bulunduğı tişört ile çıktı. 
BAL 6\'ncı Grup\'ta 1074 Çankırıspor, Türk Metal Kırıkkale Spor\'u konuk etti. Çankırı Atatürk Stadyumu\'nda oynanan karşılaşma Türk Metal Kırıkkale Spor\'un 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşma öncesinde düzenlenen seremoniye Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı için Mehmetçiğe destek olmak amacıyla ev sahibi 1074 Çankırıspor sahaya askeri kamuflaj ile konuk Türk Metal Kırıkkale Spor ve hakemler ise üstünde Türk Bayrağı olan tişört ile çıkarken ellerinde \"Bedenimiz burada olsa da gönlümüz Afrin\'de\'\' yazılı pankart yer aldı.

(FOTOĞRAFLI)

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