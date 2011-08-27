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Çankırı'da trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı ÇANKIRI (A.A)

27 Ağustos 2011 21:06

-Çankırı'da trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı ÇANKIRI (A.A) - 27.08.2011 - Çankırı'da otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'ın Zile ilçesine gitmekte olan Hüseyin Kul yönetimindeki 34 JGM 01 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen Mustafa Gümüş'ün (1963) kullandığı 34 TK 0254 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Özcan Kul (12) olay yerinde, Erol Kul (25), Metin Kul (8) ve Fidan Kul(3) kaldırıldıkları Çankırı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Kul ailesinden Emre (6), Hüseyin (51), Hatun (49) ve Lale Kul (24) ise yaralandı. Yaralılardan Hatun Kul Çankırı Devlet Hastanesi'nde, diğerleri ise Karabük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu arada, D-100 karayolundaki yol çalışması nedeniyle sürücülerin güzergahta dikkatli olmaları istendi.

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