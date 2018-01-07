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Çankırı’da Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Çankırı'da düzenlenen yürüyüşle anıldı

07 Ocak 2018 16:43

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- KARS\'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Çankırı\'da düzenlenen yürüyüşle anıldı.
Çankırı\'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün organize ettiği yürüyüş Gençlik Merkezi önünde başladı. Yürüyüşe, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlara ay yıldız işlemeleri atı ve bere dağıtıldı. Yürüyüş Atatürk anıtına önünde sona erdi. Burada konuşan Vali Aktaş, Sarıkamış Harekatı\'nın büyük bir dram ve aynı zamanda büyük bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Sarıkamış ruhunun yaşatıldığını belirten Vali Aktaş, \"Öyle bir toplumun fertleriyiz ki Sarıkamış ruhu hala içimizde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Çankırı’nın kahraman evlatlarından Sarıkamış’a saygılar, sevgiler gönderiyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun\" dedi. 

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