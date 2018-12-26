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Çankırı'da okullar 1 gün tatil edildi 

Etham YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA) - Çankırı Valiliği, yoğun kar kağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı

26 Aralık 2018 02:24

Etham YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA) - Çankırı Valiliği, yoğun kar kağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.
Çankırı Valiliği\'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile birlikte tüm ilçelerde okullar 26 Aralık Çarşamba günü yoğun kar kağışı ve soğuk hava nedeniyle bir günlüğüne tatil edildi. Bir günlük tatilin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileleri de kapsadığı ifade edildi. Okulların tatil edildiği, belediye hoparlörlerinden de halka duyuruldu.

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