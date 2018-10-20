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Çankırı'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lı tutuklandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen  operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu biri üst düzey 6 şüpheli tutuklandı

20 Ekim 2018 01:52

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI\'da, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen  operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu biri üst düzey 6 şüpheli tutuklandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan biri üst düzey olmak üzere toplam 6 DEAŞ\'lı sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.
6 DEAŞ\'lı çıkarıldığı mahkemece \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandı.

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