Çankırı'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lı tutuklandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI\'da, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu biri üst düzey 6 şüpheli tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan biri üst düzey olmak üzere toplam 6 DEAŞ\'lı sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

6 DEAŞ\'lı çıkarıldığı mahkemece \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandı.

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