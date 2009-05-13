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Çankırı'da 'görünen yerlerde' içki içmek yasak

Çankırı Valisi Şemsettin Uzun, yayınladığı tebliğ ile halka açık yerlerde ve taşıtlarda içki içilmesini yasakladı

13 Mayıs 2009 03:00

Çankırı Valisi Şemsettin Uzun, yayınladığı tebliğ ile halka açık yerlerde ve taşıtlarda içki içilmesini yasakladı.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Çankırı ili sınırları içerisinde izin verilen yerler dışındaki halka açık yerlerde ve taşıtlarda içki içilmesini yasaklayan Vali Şemsettin Uzun, yayınladığı tebliğde, bu fiilin başka bir suç oluşturmadığı takdirde hükme uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesini ihlalden işlem yapılacağını belirtti.

Tebliğde, amacın Çankırı il sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması ile trafik kazalarının önlenmesi ve meydana gelebilecek çeşitli suçların önüne geçilmesi olduğu belirtildi. Ayrıca, bu kararın Çankırı il sınırları içerisinde bulunan taşıtları, mahalleleri, caddeleri, sokakları, park ve bahçeler ile herkes tarafından görülebilecek yerleri kapsadığı ifade edildi. Kararın halkın kullanılmasına sunulan piknik ve ören yeri gibi alanları da kapsadığı da açıklandı.

Çankırı Valiliği’nin aldığı bu kararın, havaların ısınmasıyla birlikte piknik dönüşlerinde yaşanan trafik kazalarının ve çeşitli olayların azaltılmasına yönelik olduğu belirtildi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde piknik dönüşü meydana gelen ve 2 gencin ölümü, 4 gencin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasında, araçtaki 4 gencin alkollü olmasının da bu kararın alınmasında etkin rol oynadığı ifade edildi. (dha)

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