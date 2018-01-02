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Çankırı’da geçen yıl 682 çift nikah masasına oturdu

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Belediyesi Evlendirme Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında 36'sı yabancı uyruklu olmak üzere 682 çiftin resmi nikahı kıyıldı

02 Ocak 2018 18:18

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Belediyesi Evlendirme Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında 36\'sı yabancı uyruklu olmak üzere 682 çiftin resmi nikahı kıyıldı.
Çankırı’da 2017 yılında 682 çift dünya evine girmek için Çankırı Belediyesi’ne müracaat da bulunarak nikah masasına oturdu. Evlilik başvuruların 36’sını ise yabancı uyruklu çiftler gerçekleştirdi. Yabancı uyruklularla gerçekleştirilen 36 evliliğin 18’ini Türk vatandaşları oluşturdu.
Bu arada 2017 yılında çiftler evlenmek için en çok yaz aylarını tercih ederken 143 çiftin nikahının Temmuz ayı içerisinde yapıldığı kayıtlara geçti. Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç ise yıl boyunca 118 çiftin nikahını kıydı.

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