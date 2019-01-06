T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çankırı'da eğitime kar tatili

ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı

06 Ocak 2019 22:23

ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI\'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
Çankırı\'da yoğun kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiledi. Çankırı Valiliği, hava koşulları nedeniyle herhangi bir olumsuz yaşanmaması amacıyla kentte merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Valilik\'ten yapılan açıklamada ayrıca \"Aynı ilçelerimizde hamile ve engelli kamu personeli de bir (1) gün idari izinli sayılmıştır\" denildi.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAValiliğiValilik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24