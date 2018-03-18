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Çankırı'da Çanakkale şehitlerini anma programı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

18 Mart 2018 16:56

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI\'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Çankırı Garnizon Şehitliği\'nde yapılan anma törenine Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Oğuz Çiçek, Belediye Başkan Vekili Durmuş Karataş ve il protokolü üyeleri katıldı. Vali Aktaş’ın şehitlik defterini imzalamasının ardından şehitlerin mezarları ziyaret edilirken, dua yapıldı.
Garnizon Şehitliği\'ndeki programın ardından 100\'üncü Yıl Kültür Merkezi\'nde 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi\'nce hazırlanan programa geçildi. Burada konuşan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, \"Şehitlerimiz sayesinde 1000 yıldır bu topraklarda yaşayabiliyoruz. Tüm şehitlerimize minnettarız. Bu necip millet her zaman var olacaktır. Bayrağımız, sancağımız, Kur\'an’ımız ile bu coğrafyada 3 kıtada, 7 iklimde 1000 yıldır şehit ve gazilerimizin sayesinde var olduk. Allah’ın izniyle var olmaya da devam edeceğiz\" dedi.
Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı ‘Vatan Yolunda’ isimli tiyatro ve oratoryo ile kahramanlık türkülerinden oluşan sunum, beğeniyle izlendi. Salondakiler, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.
Program, öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Vatan ve Şehitlerimiz’ konulu serginin gezilmesi ve Çanakkale cephesindeki asker menüsünün ikramıyla sona erdi.

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