Çankırı'da AKP'li sandık görevlisinin bıçaklandığı iddia edildi

Çankırı'da müşahitler arasında çıkan gerginlikte; HDP müşahidinin AKP'li müşahide bıçakla saldırdırdığı iddia edildi. Ağır yaralanan AKP'li müşahitin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda, AKP'li sandık müşahidi ile tartışan HDP'li bir kişinin üzerindeki bıçakla sandık görevlisine saldırdığı ve ağır yaralanan AKP'li sandık üyesinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yaşananlar sonrasında HDP'linin linç edilmek istenmesi üzerine daha sonra olay yerine giden HDP Çankırı milletvekili adayı Selvinaz Göçmen ve beraberindeki 4 kişi, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.