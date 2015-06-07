T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çankırı'da AKP'li sandık görevlisinin bıçaklandığı iddia edildi

Müşahitler arasında çıkan arbedede AKP'li üyenin bıçaklandığı, olay sonrasında çıkan kargaşada HDP'li kişinin linç edilmek istendiği açıklandı

07 Haziran 2015 21:16

Çankırı'da müşahitler arasında çıkan gerginlikte; HDP müşahidinin AKP'li müşahide bıçakla saldırdırdığı iddia edildi. Ağır yaralanan AKP'li müşahitin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

Milliyet gazetesinin haberine göre, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda, AKP'li sandık müşahidi ile tartışan HDP'li bir kişinin üzerindeki bıçakla sandık görevlisine saldırdığı ve ağır yaralanan AKP'li sandık üyesinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yaşananlar sonrasında HDP'linin linç edilmek istenmesi üzerine daha sonra olay yerine giden HDP Çankırı milletvekili adayı Selvinaz Göçmen ve beraberindeki 4 kişi, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

ETİKETLER

çankırı anadolu lisesikavgabıçakladıhdpakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24