Çankırı Valisi'nin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadığı eşi, istifa etti: Devletimizin, hükümetimizin itibarı için....

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın, 'eş durumu' tayini ile öğretmen olarak kente gelen, görevlendirildiği okuldan 24 saat sonra da İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadığı eşi Seval Aktaş, tepkiler üzerine görevinden istifa etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Seval Aktaş, “2 gündür hangi kararımın en doğru karar olacağını düşünüyordum. ‘Kalmam mı devletimin itibari açısından daha doğru olur, gitmem mi?’ diye düşünüyordum. Görevimde kalmam hiçbir açıdan avantaj değildi. 15 senedir idarecilik yapan biri olarak tekrar okulda görev alsam performansım düşerdi” dedi.

Aktaş, “Devletimizin, hükümetimizin itibarı, milletimizin huzuru için böyle bir karar aldım. Okulda huzursuzluk olmaması için, ben böyle bir şey yaşanmasın diye bir okulun huzurunu düşünürken, tüm milletimizin huzurunu kaçıracak değilim” şeklinde konuştu.

İstifasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda görevlendirildiğini aktaran Aktaş, “Şu anda kimsenin istemediği bir görev olan özel büroda görevlendirildim. Özel büroda tercih edilmeyen bir görev var” diye konuştu.

Aktaş, mesleğinde 25 yılı doldurduğunu, emeklilik için ise 2 yıl beklemesi gerektiğini ancak henüz kararını vermediğini söyledi. (DHA)