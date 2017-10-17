Çankırı İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker 'FETÖ'den tutuklandı

Çankırı'da, 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Çankırı İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker, tutuklandı.
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan duruşmaya Şeker ile avukatı katıldı. ByLock kullandığı iddia edilen Şeker, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanık Ruhi Şeker'in tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 29 Mayıs'ta gözaltına alınan Şeker, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şeker hakkında sonradan dava açılmıştı.