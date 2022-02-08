İki ilde okullar tatil edildi

Çankırı ve Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde yarın görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

Don uyarısı yapıldı

Niğde'de şiddetli rüzgar etkili olurken, Çiftlik ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Niğde Valiliği, vatandaşları yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtınadan etkilenmemeleri için duyuru yayınladı. Niğde Valiliği'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Meteorolojiden alınan bilgiye göre ilimiz Niğde genelinde 08/02/2022 Salı gününden itibaren yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların akşam saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) yağışına dönüşeceği ve 10/02/2022 Perşembe sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağışlar ile soba gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."