Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12">\n<div class="nd-article">\n<p>Çankırı Çerkeş'te saat 08.54'te, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</p>\n<p class="nd-article__spot">AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi. Depremin 10.13 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.</p>\n<p class="nd-article__spot">Ayrıntılar geliyor...</p>\n</div>\n</div>\n<div class="col-lg-8 col-md-12 col-sm-12 nd-article">\n<div class="row test" data-component-id="PageRow">\n<div class="col-12 col-md-12 col-lg-12 " data-component-id="PageColumn">\n<div class="row nd-article__img-wrapper"> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>