T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

23 Haziran 2020 09:05

Çankırı Çerkeş'te saat 08.54'te, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi. Depremin 10.13 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

 

ETİKETLER

çankırıdeprem4.2çerkeş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24