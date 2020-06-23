Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Çankırı Çerkeş'te saat 08.54'te, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi. Depremin 10.13 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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