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Çankaya'dan zirve çağrısı

Cumhurbaşkanı Gül, yarın Çankaya Köşkü'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanlarını bir araya gelecek

20 Ocak 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın Çankaya Köşkü'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanlarını bir araya getirecek. 

Bu kapsamda TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden ve Sayıştay Başkanı Mehmet Damar, yarın saat 12.30'da Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği yiyecek.

Yeni yıl dolayısıyla verilecek yemek, her yıl geleneksel olarak düzenlenecek.

Askeri yargı da zirvede

Gül’ün vereceği öğle yemeğine Askeri Yargıtay ve AYİM başkanlarını da davet ettiği öğrenildi.

Öğle yemeğine, Askeri Yargıtay Başkanı Hakim Tuğgeneral Ahmet Alkış ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Hakim Tuğgeneral Turgut Arıbal’ın da katılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Gül, böylece Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının yanısıra askeri yargı başkanlarını da davet etmiş oldu.

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