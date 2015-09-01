Çankaya'da polise 30 gün boşunca serbestçe üst, araç ve evrak arama izni!

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Kaymakamlık kanalıyla yaptığı başvuru üzerine Çankaya İlçesi’nde 30 günlük genel arama kararı verdi. 25 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak karara göre, polis yaklaşık 1,5 milyon Ankaralının yaşadığı ilçede aralıksız üst, araç, umuma açık işyerleri ve özel evrak araması yapabilecek, makul şüphe üzerine kimlik kontrolü yapıp, gözaltı işlemi uygulayabilecek.

Hürriyet’in haberine göre son dönemlerde çatışma ortamının yükselmesiyle birlikte, İstanbul ve Ankara’da bombalı araç ve canlı bomba saldırısı yapabileceği iddiası ortaya atıldı. İstihbaratın uyarısı üzerine Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, askeri noktalar, Başbakanlık merkez bina, bakanlıklar, resmi konutlar, büyükelçilikler ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu Ankara Çankaya’da güvenlik önlemleri artırılırken, ilçede genel arama kararı alındığı ortaya çıktı.

Polise 30 günlük geniş yetki

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Kaymakamlık aracılığıyla mahkemeye gönderdiği yazısında, “Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin, başkalarının hak ve hürriyetinin korunması, umuma açık yerlerde suç işlenmesinin önlenmesi, bulundurulması yasak her türlü silah, uyuşturucu, yanıcı, yıkıcı, patlayıcı ve patlayıcı maddelerinin ele geçirilmesi, umuma açık yerlerin kontrolü ve meydana gelen adli olayların firarisi durumunda olan şahısların yakalanabilmesi, benzer olayları engellenmesi amacıyla 25.08.2015 tarihinden itibaren 30 gün süreyle Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan cadde ve sokaklarda, umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında gerekli önleme araması yapılabilmesi için gerekli kararın verilmesi” talebinde bulunuldu.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, yapılan başvuruyu olumlu bularak 25 Ağustos’tan başlayarak 30 günlük genel arama kararı verdi. Karar göre polis, bir ay boyunca Çankaya’da genel arama yapabilecek. Polis, mahkeme kararı uyarınca 1,5 milyon Ankaralının yaşadığı Çankaya bölgesinde, aralıksız üst, araç, umuma açık işyerleri ve özel evrak araması yapabilecek, makul şüphe üzerine kimlik kontrolü yapıp, gözaltı işlemi uygulayabilecek.

Benzer bir karar iptal edilmişti

Ankara 10. Sulh Mahkemesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nan valilik kanalıyla yaptığı başvuru üzerine, 13-27 Şubat 2014 tarihleri arasında Çankaya, Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde genel arama yapabilmesine ilişkin karar almıştı. Mahkeme kararında, “Adli ve Önleme Yönetmenliği’nin 19 ve 20’nci maddelerinin devamı uyarınca Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün talebinin kabulü; merkez ilçeler Çankaya, Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar’da polis sorumluluk bölgelerinde 13 Şubat 2014 ila 27 Şubat 2014 tarihleri arasında 15 günlük süreyle kişilerin üstleri, araçları ile özel kağıtlarının, eşyalarının önleme amacıyla kanun ve yönetmenlikteki sınırlamalar göz önünde tutulmak kaydıyla arama yapılmasına izin verilmiştir” denilmişti.

20 Şubat 2014’de CHP’nin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da bu karara itiraz etmişti. Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi arama kararını kaldırmıştı.

‘Makul şüphe’ yasası

CMK ve TCK’da değişiklikler yapılarak “Paralel yapıyla mücadele” için yasal zemin hazırlandığı savunulan yargı paketi, Aralık 2014’de TBMM’de kabul edilmişti. CMK’nın “şüpheli veya sanıkla ilgili arama” maddesinde yapılan değişiklikle, “yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir” ifadesindeki “somut delillere dayalı kuvvetli” ibaresi, “makul” olarak düzenlenmişti.