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Çankaya'da bir ilk: Cumhuriyet Resepsiyonu'na eşle katılım yapılacak

TSK'nın üst komuta kademesinin de eşli katılımıyla birlikte devletin zirvesi uzun bir aradan sonra ilk kez bir davette eşli olarak buluşmuş olacak

27 Ekim 2012 23:55

Cumhurubaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünisa Gül ile birlikte Çankaya Köşkü'nde pazartesi akşamı vereceği Cumhuriyet Resepsiyonu önemli bir ilke sahne olacak. TSK'nın üst komuta kademesi, Gül çiftinin birlikte evsahipliğini yapacağı resepsiyona eşleriyle birlikte katılacaklar.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kuvvet Komutanlarının resepsiyona eşli katılımlarına ilişkin bildirimin Çankaya Köşkü'ne iletildiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel Ramazan ayında da bir ilke imza atarak,eşi Kamuran Özel ile birlikte Başbakan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Çankay Köşkü arazisi içinde bulunan konutunda iftar yemeği vermişti.

TSK'nın üst komuta kademesinin de eşli katılımıyla birlikte devletin zirvesi uzun bir aradan sonra ilk kez bir davette eşli olarak buluşmuş olacak.

Pazartesi günkü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bir başka ilk de, daha önce Meclis'te yapılan "Tebrikat Töreni"nin bu yıl ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Gül'ün evsahipliğinde yapılmasıyla gerçekleşecek.

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