Çankaya Üniversitesi, odasında öldürülen akademisyen için taziye mesajı yayınladı; başsağlığından önce cenazeye katılan protokolü saydı

T24

Çankaya Üniversitesi, perşembe akşamı gün içinde kopya yakaladığı öğrencisi tarafından üniversitedeki odasında öldürülen Ceren Damar Şenel'le ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

Genç akademisyenin ‘eğitim şehidi’ olarak nitelendirildiği mesajda, aileye ve sevenlerine başsağlığı dilenmeden önce uzun uzun cenazeye katılan bakanlara ve rektörlere teşekkür edilmesi tepki çekti. Taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Menfur saldırı sonucu görevi başında ‘eğitim şehidi’ olan Hukuk Fakültesi akademisyenlerimizde Arş. Gör. Ceren Damar Şenel’i sonsuzluğa uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Acımız büyüktür.

"Üniversitedeki Anma Törenine ve Karşıyaka Mezarlığı’ndaki cenaze törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen’e, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan’a, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik Tezcaner’e, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na, gösterdiği ilgi ve hassasiyet nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a, Türkiye’nin dört bir yanından taziyelerini ileten üniversite rektörlerine ve acımızı yürekten paylaşan tüm dostlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunarız.

Genç yaşta aramızdan ayrılan merhumaya, Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.”

Ne olmuştu?

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, daha önce de kopya çeken "öğrenci" H.İ.H tarafından perşembe günü üniversitesindeki odasında öldürüldü.

Hukuk fakültesinde bitirme tezinin danışmanlığını yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i önce karnından ve bacağından bıçakladığı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.İ.H'nin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.