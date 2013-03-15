Çankaya Köşkü'ne hırsız girdi

Türkiye'nin en iyi korunan binası Çankaya Köşkü bünyesindeki lojmanlara, geçtiğimiz kasım ayında hırsız girdiği ortaya çıktı.

Gece gündüz, 24 saat kameralarla takip edilip, üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan Çankaya Köşkü lojmanlarında geçtiğimiz Kasım ayında hırsızlık meydana geldi.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre 30 yaşındaki Sertif Y., duvardan atlayarak Köşk alanına geçti. İki lojman girişinin kapısını zorlayan Yakar, üçüncü lojmanın camından içeriye daldı.

Koruma polisine ait bir lojman dairesine giren Yakar, bir miktar para ve bazı değerli eşyalar alarak kayıplara karıştı.

Operasyonla yakalandı

Olay, koruma polisinin evine gelmesiyle ortaya çıktı. Ardından başta terör ve istihbarat olmak üzere tüm güvenlik birimleri alarma geçti. Güvenlik kameralarından kimlik bilgilerine ulaşılan Sertif Y., kısa sürede yakalandı, terör ve istihbarat uzmanlarınca sorgulandı. Sertif Y.’nin ifadesinde, “Çankaya Köşkü olduğunu bilmiyordum. Zenginlerin evleri zannettim. Hırsızlıktan başka bir amacım yoktu. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

Terör bağlantısı bulunmayınca Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekiplerine teslim edilen, sahte kimlik bulundurmak ve düzenlemek, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan birçok sabıkası bulunduğu belirlenen Sertif Y., mahkemece tutuklandı.