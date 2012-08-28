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Çankaya Köşkü'nde üçlü zirve

Gül, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile görüştü

28 Ağustos 2012 01:36

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Çankaya Köşkü'nde akşam saatlerinde biraraya geldi.

Tedavi gördüğü hastaneden zirve için ayrılan Cumhurbaşkanı Abdullah  Gül' e Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel' in son yaşanan terör olaylarıyla ilgili Gaziantep' teki terör saldırısı ve Şemdinli operasyonuyla ilgili gelişmeler konusunda bilgi verdiği öğrenildi.
 
 

Gül hastaneye döndü

 
 
Gül, tedavisini yürüten ekibin sınırlı biçimde günlük aktivitelerine başlaması için geçici olarak ayrılmasını uygun görmesi üzerine, saat 19.30'da hastaneden ayrılmıştı. 
 
Gül, görüşmenin ardından saat 22.20 sıralarında tekrar Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Gül'ü burada Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer karşıladı.
 
Cumhurbaşkanı Gül'ün ilaç tedavisiyle testlere devam edilecek. 
 

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