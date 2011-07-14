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Çankaya Köşkü'nde Üçlü Zirve

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'le biraraya geldi.

14 Temmuz 2011 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'le biraraya geldi.

Çankaya Köşkü bugün üçlü bir zirveye evsahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner'le biraraya geldi. Zirve saat 13.30'da başladı. 

Çankaya Köşkü'ne önce Orgeneral Koşaner, ardından Başbakan Erdoğan giriş yaptı. Görüşmede 1 Ağustos'taki Yüksek Askeri Şura öncesinde atamalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Zirvede Suriye'deki olaylar ve terörle mücadele konusu da gündeme geldi.

Orgeneral Bilgin Balanlı'nın tutuklanmasının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na kimin atanacağına ilişkin belirsizlik de devam ediyor. 30 Ağustos tarihi itibariyle emekliye ayrılacak olan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay'ın görev süresinin uzatılması gündemde.

Daha önce tutuklu generallerin pasif göreve getirilebileceği ya da resen emekli edilebileceğine ilişkin iddialar, gündeme gelmişti.
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