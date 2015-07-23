Çankaya Köşkü'ndeki güvenlik zirvesi sona erdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığındaki özel güvenlik toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında bir açıklama yapılmadı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda, başta IŞİD ve PKK olmak üzere iç ve dış güvenlikle ilgili birçok başlık ele alındı.

Toplantının yapılacağı saatlerde Diyarbakır ve Kilis'teki saldırılar gerçekleşmemişti. Bölgeden gelen haberlerin de toplantıda değerlendirildiği belirtiliyor.

Çankaya Köşkü'nde saat 17.55 başlayan toplantı, 3,5 saatin ardından 20.30'da sona erdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında yapılan Özel Güvenlik Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, "Kamu düzeni ve ulusal güvenliğimizin muhafazası için her türlü tedbirin titizlikle uygulanmaya devam edilmesi ve gereken diğer önlemlerin ivedilikle uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır" denildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Başbakan Davutoğlu başkanlığında bugün Çankaya Köşkü'nde yapılan güvenlik toplantısında, son günlerde Türkiye'ye yönelik olarak IŞİD ve PKK terör örgütlerince gerçekleştirilen saldırıların tüm boyutlarıyla değerlendirildiği bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu bağlamda, çok sayıda sivil vatandaşımızın ölmesine ve güvenlik görevlilerimizin şehit edilmesine neden olan menfur saldırılara karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiştir. Kamu düzeni ve ulusal güvenliğimizin muhafazası için her türlü tedbirin titizlikle uygulanmaya devam edilmesi ve gereken diğer önlemlerin ivedilikle uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır."