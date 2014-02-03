Çankaya Köşk’ünde ‘böcek’ ve ‘internet’ zirvesi

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP İzmir Milletvekili ve bilişim uzmanı Erdal Aksünger, Çankaya Köşk’ünün davetlisi olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bir saat boyunca yasa dışı dinlemeler, uluslararası boyutu, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA’nın Türkiye’de faaliyetleri ve İnternet Yasası’nı anlattı. Aksünger, “MİT, TİB, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat Müdürlüğü, TÜRKTRUST, Türk Telekom ve GSM Operatörleri hem de ülkemizde resmi ya da gayri resmi faaliyet yürüten ODS, NSA gibi kuruluşlar daha yakından incelenmelidir” önerisinde bulundu.

‘Yargı yerine kendini koyan TİB oluşturuluyor’

Gül, Aksünger’in, Emniyet istihbaratının 2011 yılından bu yana envanter tutmadığına ilişkin sözlerini hayretle karşıladı. Cumhurbaşkanı, Türk sertifika sağlayıcısı Türktrust’ındana sonra hata olduğu söylenen EGO’ya internet kullanıcılarının tüm bilgilerine ulaşmasını sağlayan ara sertifika vermesine ilişkin bilgiye de şaşırdı. Aksünger, Cumhurbaşkanı Gül’e yeni internet düzenlemesi için “ Yargı yerine kendi koyan bir TİB oluşturuluyor. BTK ve TİB, MİT’leştiriliyor” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, görüşmenin ardından TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi ve görüşmeye ilişkin bilgi verdi. “Bu yasaya Cumhurbaşkanı’nın veto koymasını gerektiği inanıyorum” dedi. Bir saatlik görüşmede CHP’li Aksünger’in, Cumhurbaşkanına sunumunun ana başlıkları şöyle:

Türkiye’de adli dinleme ve izleme yasalara göre yapılmıyor

Bu gün ülke gündemimizde de yer aldığı üzere “adli olarak dinleme ve izleme yapmaya yetkili kuruluşların yaptıkları dinlemeleri ilgili yasa hükmüne göre” yapmamaktadırlar. Kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edilerek özellikle dijital dokümanlara dışarıdan müdahale edildiği, imha edilmesi gereken dokümanların bir yerlerde depolanıp daha sonra kullanıldığı veya başka kişi ve kuruluşlara servis edildiği, iddiaları tüm kamuoyumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

Bu durum, milletvekillerinin, gazetecilerin, hukukçuların, Türk silahlı kuvvetlerinde görevli subay, astsubay hatta kuvvet komutanlarının hem mağdur edilmesine hem de cezaevlerinde tutuklu kalmasına yol açmıştır.

MİT, Emniyet, TİB, Jandarma istihbarat yakından incelenmeli

TBMM’de kurulan Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarında bu kuruluşların faaliyetleri ve uygulamaları hakkında yapılan tüm girişimler ya “Devlet Sırrı” gerekçesiyle cevaplandırılmamış, ya da yetersiz ve amaçsız cevaplar verilerek geçiştirilmeye çalışılmıştır.

Türkiye’de dinleme, izleme ve kişisel verileri elde edebilen, bunları saklayabilen, teknik altyapı ve personele sahip hem MİT, TİB, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat Müdürlüğü, TÜRKTRUST, Türk Telekom ve GSM Operatörleri hem de ülkemizde resmi yada gayri resmi faaliyet yürüten ODS, NSA gibi kuruluşlar daha yakından incelenmelidir. Çünkü bu kuruluşların yaptıkları faaliyetler, Kişisel Verilerin Güvenliği ile doğrudan ilgilidir.

ODS ve NSA’in Türkiye’deki faaliyetleri araştırılmalı

Türkiye’de faaliyet gösterdikleri herkes tarafından bilinen Uluslararası İstihbarat Kuruluşları ile ilgili hem Komisyon çalışmalarında sorulan sorulara hem de İlgili Bakanlıklara verilen soru önergelerine gerekli cevaplar alınamamıştır. Bu nedenle, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı istihbarat kuruluşları ve bu kuruluşların resmi veya gayri resmi çalışma ofisleri incelenmeli, özellikle ODS ve NSA’nın Türkiye’deki faaliyetlerinin araştırılması gereklidir.

CIA-Pentagon heyetinin nerede kaldıkları bilinmiyor

Ülkemize 2008'de gelen 35 CIA - Pentagon karma heyetinin, Emniyet Genel Müdürlüğü istihbaratının Ankara Yıldız bürosunda üslendiği, her türlü operasyonları bu merkez vasıtasıyla emniyet istihbaratı üzerinden yürüttüğünün kamuoyunda bilinmesine rağmen, 3 aylığına gelen bu kişilerin Türkiye’de ne kadar kaldıkları bilinmiyor.

Hangi operasyonları yönettiler, çalışmaları sırasında ülkeye hangi cihazları getirdiler bu cihazların envanterleri var mıdır? Türkiye’de resmi görevi Türk-Amerikan savunma işbirliği olan ODC (OFFİCE OF DEFENCE COOPERATİON)’ nin çalışma alanlarının ve yönetim şekli nasıldır?

‘EGO, banka, Facebook ve Twitter gibi kişisel verileri 6 ay boyunca kullandı mı?’

Aksünge, internetin noteri konumunda olan ve güvenlik sertifikalarını veren TÜRKTRUST'un iki yıl önce büyük bir hata yaparak Kuzey Kıbrıs Merkez Bankası ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO'ya sertifika verdiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Merkez Bankası'nın sertifikayı hemen, EGO'nun altı ay sonra iade ettiğini söyleyen Aksünger, "Facebook, twitter ve banka hesaplarına ait bilgilere de ulaşılabilen yetkideki SSL sertifikasının Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO genel Müdürlüğü tarafından hangi amaçlarla nerelerde kullanıldığı tespit edilmelidir" dedi.

EGO'nun 6 ay bu sertifikayı kullanarak ne yaptığının mutlaka araştırılması gerektiğine dikkat çeken Aksünger, "Bu ne demektir? Bu dönem içinde, her türlü internetin içinde ilişkilendirilmiş bütünlükte olan her yerde güvenlik duvarını aşabilecek bir sertifikadır bu. Bu da kişisel verilerinizin hepsinin alınabilme ihtimalidir. İstediği gibi banka verilerini de elde edebilecek pozisyonda. Bu öyle bir sertifika çünkü. Bugün Türkiye'de mail kullanıp, herhangi bir internet sitesine şifre giren herkesin, şifrelerini de alabilecek ihtimalde olan bir yetkilendirmeyi verdiğini TÜRKTRUST'un kendisi itiraf etti."

CHP'li Aksünger,TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de dikkatine sunduğu TÜRTRUST'la iligli iddaları anlattı:

“Ülkemizde son dönemde yaşanan ve Uluslararası alanda sorun yaşamamıza neden olan ve Google’ın TÜRKTRUST’ı korsanlıkla suçladığı “TÜRKTRUST tarafından 2011 ‘de üretilen 2 adet hatalı SSL sertifikasının kullanıldığı yerlerin tespit edilmesi son derece önemlidir.

Bu sertifikalardan bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasına, diğeri ise Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’ne verilmiş, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası sertifikayı hemen iade etmesine rağmen , Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ise Google’ın sisteminde yetkisiz bir sertifikayla işlem yapıldığının tespit edip, sertifikanın kullanımının iptal etmesine kadar bu sertifikayı kullanmaya devam etmiştir.

Sadece kendi kurumlarında kullanılma yetkisi olması gerekirken, kullanıcılara fark ettirmeden internet üzerinden yapılan güvenli erişimini dinleyebilen, ya da kullanıcıları sahte bir siteye yönlendirebilen ve tüm internet sitelerinin SSL güvenliğini safdışı bırakmak üzere kullanılabilen mail.google.com için güvenlik sertifikası üretip, mail.google.com trafiğini özel cihazlara yönlendirip, tarayıcı üzerinden tüm e-posta trafiğini görüntüleyebilen, şifreyi öğrenebilen, arşivleri karıştırabilen aynı yöntemle facebook, twitter ve banka hesaplarına ait bilgilere de ulaşılabilen yetkideki SSL sertifikasının Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO genel Müdürlüğü tarafından hangi amaçlarla nerelerde kullanıldığı tespit edilmelidir.”

Erdal Aksünger'in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yaptığı sunumun tam metni için tıklayın.