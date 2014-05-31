T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çankaya Köşkü 'müze' mi olacak?

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği içerisine yapılan binanın 'Devlet Başkanlık Sarayı' olması düşünülürken; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve diğer idari yapıların da buraya taşınması planlanıyor

31 Mayıs 2014 11:23

Başbakan Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilirse 1932 yılından bugüne kullanımda olan Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'den Abdullah Gül'e kadar 11 Cumhurbaşkanı’nın ikamet ettiği Köşk'ün "müze" yapılması düşünülüyor.

Ankara ’da iki yıldır görkemli bir binanın inşaatı sürüyor. Atatürk Orman Çiftliği içerisinde 150 dönüm üzerine yapılan devasa bina resmiyette “yeni Başbakanlık Binası”, halk arasında ise “AK Saray” olarak geçiyor. Silueti iyice belirginleşen bina bitmek üzere. Ağustos ayında hizmete hazır hale gelecek.

 

Erdoğan ‘AK Saray’a, Köşk ‘müze’ye

 

Ömer Şahin’in Radikal’deki haberine göre, binanın bitim tarihi dikkat çekici. Cumhurbaşkanlığı seçimine yetişiyor. Yetişmek zorunda çünkü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ağustos sonrası çalışmalarını burada sürdürmek istediği biliniyor. Bu sözlerden Erdoğan’ın Köşk adayı olmayacağı anlamı çıkmasın. Erdoğan’ın kafasındaki planın yeni Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak bu bina olduğu söyleniyor. Burası bir nevi “Devlet Başkanlık Sarayı” olarak kullanılacak. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcıları ile üst düzey bazı bürokratların makamları burada olacak.

Eğer Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilirse Çankaya Köşkü ne olacak? Bunun formülü de bulunmuş. 1932 yılından bugüne kullanımda olan Atatürk ve İnönü’den Gül’e kadar 11 Cumhurbaşkanının ikamet ettiği Köşk’ün “müze” yapılması düşünülüyor.

ETİKETLER

çankaya köşküakpcumhurbaşkanlığıankaramüzebaşkanlık sarayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24