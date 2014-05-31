Çankaya Köşkü 'müze' mi olacak?

Başbakan Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilirse 1932 yılından bugüne kullanımda olan Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'den Abdullah Gül'e kadar 11 Cumhurbaşkanı’nın ikamet ettiği Köşk'ün "müze" yapılması düşünülüyor.

Ankara ’da iki yıldır görkemli bir binanın inşaatı sürüyor. Atatürk Orman Çiftliği içerisinde 150 dönüm üzerine yapılan devasa bina resmiyette “yeni Başbakanlık Binası”, halk arasında ise “AK Saray” olarak geçiyor. Silueti iyice belirginleşen bina bitmek üzere. Ağustos ayında hizmete hazır hale gelecek.

Erdoğan ‘AK Saray’a, Köşk ‘müze’ye

Ömer Şahin’in Radikal’deki haberine göre, binanın bitim tarihi dikkat çekici. Cumhurbaşkanlığı seçimine yetişiyor. Yetişmek zorunda çünkü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ağustos sonrası çalışmalarını burada sürdürmek istediği biliniyor. Bu sözlerden Erdoğan’ın Köşk adayı olmayacağı anlamı çıkmasın. Erdoğan’ın kafasındaki planın yeni Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak bu bina olduğu söyleniyor. Burası bir nevi “Devlet Başkanlık Sarayı” olarak kullanılacak. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcıları ile üst düzey bazı bürokratların makamları burada olacak.

Eğer Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilirse Çankaya Köşkü ne olacak? Bunun formülü de bulunmuş. 1932 yılından bugüne kullanımda olan Atatürk ve İnönü’den Gül’e kadar 11 Cumhurbaşkanının ikamet ettiği Köşk’ün “müze” yapılması düşünülüyor.