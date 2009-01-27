Çankaya KKTC'yi tanımadı!

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün nerede olduğunu gösteren haritada KKTC yer almıyor. Tek parça olarak gösterilen Kıbrıs haritasında yerleşim yerlerinin isimleri de İngilizce.



Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesine geçen hafta eklenen ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün nerede olduğunu harita üzerinde gösteren yeni bölümde, KKTC yer almıyor. Kıbrıs’ın tek parça olarak gösterildiği haritada, yerleşim yerlerinin isimlerinin çoğu da İngilizce olarak yazılı.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin grup toplantısıda Cumhurbaşkanlığı sitesinde KKTC'nin neden yer almadığını sordu.



Cumhurbaşkanlığı'nın Köşk sitesinde KKTC'nin yokmuş gibi yansıtıldığını savunan Baykal, "KKTC'den Cumhurbaşkanı'nın haberi yok ya da önemsemiyor." dedi. Bunun bir ihmal, duyarsızlık, dikkatsizlikten ibaret olmayabileceği kuşkusu olduğunu belirten Deniz Baykal, "Cumhurbaşkanı Gül KKTC'nin farkında mı değil mi?" diyerek Köşk'ten bir açıklama istemişti.



Basında çıkan haberlerin ardından Cumhurbaşkanlığı bir açıklama yaparak, sitede yer alan haritanın Google'a ait olduğunu ve değiştirilemediğini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesi olan “www.cankaya.gov.tr”ye 21 Ocak’ta eklenen “Cumhurbaşkanımız Nerede?” adlı bölümle, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün nerede olduğu ve daha önce gezdiği yerler harita üzerinde gösteriliyor.



Resmi web sitesinin içindeki “www.tccb.gov.tr/cumhurbaskaninerede/” adlı linkten ulaşılan bu bölümde, Gül’ün bulunduğu yerin yanı sıra daha önce gezdiği yerlerin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor.



Forsa tıklandığında ise, Gül’ün yaptığı gezinin tarihi ve görüşmelerine ilişkin kısa bilgiler ekrana geliyor.



6 ayda hazırlandı



Google Map altyapısı kullanılarak 6 aylık bir çalışma sonucunda hazırlandığı belirtilen bu yeniliğin içindeki asıl gariplik ise, Kıbrıs haritası.



Cumhurbaşkanı Gül’ün 19 Eylül 2007’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yaptığı ziyaret nedeniyle, bu bölümün üzerinde de Cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor. Buradaki fors tıklandığında da, Gül’ün gezisinin tarihi ve KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Meclis Başkanı ve hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerle ilgili bilgiler veriliyor.



Ancak her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde Kıbrıs haritası KKTC ve Rum Kesimi olarak değil, tek parça olarak yer alıyor.



Harita üzerinde İngilizce olarak “Cyprus” ve “Magusa” için “Famagusta” ismi bulunuyor. Harita çift tıklandığında ise gelen ayrıntılı haritadaki isimler yine İngilizce. Örneğin Lefkoşa’nın yerine “Nicosia” ismi bulunuyor.



Ayrıntılı haritada görülen tek Türkçe isim ise “Güzelyurt”. Bunun dışındaki tüm şehir isimleri İngilizce.



Siteye nasıl giriliyor?



Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet adresi ‘www.cankaya.gov.tr’ye girildiğinde açılan Cumhurbaşkanlığı internet sitesinin sol tarafındaki sütunun hemen altında “Cumhurbaşkanımız nerede?” yazılı bir kutu bulunuyor. Bu kutuya tıklandığında ise ‘http://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskaninerede/?ver=09’ isimli link çıkıyor. Bu linkte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bulunduğu ve daha önce gezdiği yerler harita üzerinde gösteriliyor ve üzerinde de Cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor.

