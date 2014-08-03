Çankaya 'dinleme' iddialarından rahatsız

Başbakan Tayyip Erdoğan, cemaat-hükümet kavgasının başında “Cumhurbaşkanı’nı da dinlemişler” demiş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise “Benim korkum yok” yanıtını vermişti. Emniyet’teki cemaat operasyonunun ardından bazı medya organları dün 22 Temmuz’da tutuklanan Emniyet Müdürü Mesut Yılmaz’ın dinlettiği kardeşi Mehmet Yılmaz’ın, Cumhurbaşkanı Gül’ün doktor heyetinde yer aldığı iddiasını ortaya attı. Böylece Gül’ün de dinlendiği mesajı verildi. Ancak Cumhuriyet’e bilgi veren Köşk kaynakları Mehmet Yılmaz’ın sağlık ekibinde olmadığı gibi, Gül’ün 7 yıllık görev süresi boyunca Köşk’e adım bile atmadığını açıkladı.

Fikret Kozok’un Cumhuriyet’teki haberine göre, Erdoğan, 22 Mart’ta Hatay ziyareti sırasında dinleme iddialarıyla ilgili “Cumhurbaşkanı’nı da dinlemişler. Vakti saati gelince ortaya çıkaracaklar” demişti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise ertesi gün Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Hollanda’ya gidişinden önce Erdoğan’ın sözlerini yorumlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Benimle ilgili ‘ihtimal dışı’ diyemem. Ama şunu söylemek isterim ki bu konularla ilgili herhangi bir kaygım veya herhangi bir korkum söz konusu değildir, varsa böyle şeylerin ortaya çıkmasında.”

Bu açıklamaların ardından özellikle yandaş medya organlarında Gül’ün ve ekibinin de dinlendiği yönündeki haberler gündemden düşmedi. Buna karşın Gül’ün ekibi, Köşk’te gerekli incelemelerin yapıldığı yönünde kerelerce açıklama yaptı.

Ancak dün Yenişafak gazetesinin manşetinde yer alan bir haber tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Haberde, 22 Temmuz operasyonunda tutuklanan Emniyet Müdürü Mesut Yılmaz’ın 1 yıl boyunca dinlettiği kardeşi Mehmet Yılmaz’ın, Gül’ün doktor heyetinde yer aldığı ileri sürüldü. Haberde Yılmaz’ın 10 Mayıs 2008’de İstanbul İstihbarat Şube Başkanı Ali Fuat Yılmazer’in resmi talebiyle dinlenmeye başlandığı, ilk üç ay organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla dinlenen Yılmaz’ın sonra da Ergenekon üyesi olduğu iddiasıyla 3 Mayıs 2009’a kadar dinlendiği belirtildi.

Ancak Köşk, haberdeki iddiayı net bir dille yalanladı. Cumhuriyet’e bilgi veren Köşk kaynakları, Yılmaz’ın Gül’ün 5 kişilik sağlık ekibinde yer almadığını ifade etti. Kaynaklar, “Yılmaz, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ekibinde yer almadığı gibi, görev süresi boyunca Köşk’ün nizamiye kapısından bile giriş yapmadı” dedi.