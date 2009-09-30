Eski Başkan Eryılmaz'ın "Yamyamlar var" dediği CHP'li Çankaya Belediyesi'ne şok soruşturma. Maaşların yatırıldığı bankadan alınan 1.6 milyon TL'lik promosyon, belediyecilerin cebine girmiş.



Eski Çankaya Belediye Başkanı CHP’li Muzaffer Eryılmaz’ın, geçen yıl gizlice kaydedilen bir konuşmasında ’Yamyamları doyuramıyorum’ diye şikayet ettiği belediyecilere dün Ankara polisi operasyon yaptı. Vatan gazetesinin haberine göre, Çankaya Belediye’sinde ’promosyon yolsuzluğu’ iddiasıyla iki eski başkan yardımcısı ile eski hesap işleri müdürünün de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.



2008’in Eylül ayında dönemin Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’ın şok edici bir itirafı basına yansıdı. Başkan, gizlice kaydedilen bir konuşmasında, bazı meclis üyelerini kast ederek “Yamyamları doyurmak için benim dört ayrı eski Muzaffer olmam gerekiyor” diyordu. İşte bu itirafın ardından inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı müfettişleri, bir banka şubesinden alınan promosyonun, belediye çalışanlarına dağıtılmak yerine zimmete geçirildiğini tespit etti. Çankaya Belediyesi çalışanların maaşlarını ödemeleri karşılığında bir bankanın Kızılay Şubesi ile 1.6 milyon TL’lik promosyon anlaşması yapmıştı. Anlaşma karşılığında bankadan alınan paranın Başbakanlığın 20 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2007/21 sayılı genelgesine göre belediye çalışanlarının maaşlarına yansıtılması gerekirken, bunun yapılmadığı anlaşıldı.



Naylon fatura kestiler



1.6 milyon TL karşılığında bazı firmalardan naylon fatura temin edilmiş, bu faturalar sayesinde promosyon anlaşmasından KDV düşülerek Çankaya Belediye Başkanlığı’na 1.3 milyon TL ödenmişti. Geri kalan 300 bin TL’nin bir bölümü naylon fatura karşılığında firmalara ödenirken, geriye kalan küçük bir kısmı ise banka çalışanlarınca paylaşıldı.



Suç duyurusu



Mülkiye başmüfettişleri inceleme sonunda rapor hazırlayarak, 1 Ocak 2009’da dönemin Çankaya Belediyesi Hesap İşleri Müdürü Nusret Özgür hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Müfettişlerin incelemesinin sürdüğü sıralarda Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz, Mali Hizmetler Müdürvekili olarak görev yapan Özgür’ü görevinden alındı.



Soruşturma sürüyordu



Suç duyurusu üzerine, Memur Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Şadan Sakınan tarafından TCK’nın 5 yıldan 12 yıla kadar hapis öngören 247. maddesindeki “zimmet” suçu kapsamında yürütülen soruşturma, daha sonra elde edilen deliller ışığında genişletildi. Savcı Sakınan emri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün operasyon başlattı.



Önemli isimler gözaltında



Çankaya Belediyesi eski Başkan Yardımcısı İsa Varlı, Nuri Telek ile eski hesap işleri müdürü ve Çankaya Belediyesi Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda görevli Nusret Özgür, bir sekreter ve Hesap İşleri Şube Müdürlüğü’nde görevli dört memurun yanı sıra, banka müdürü İrfan Aydın ile bazı banka çalışanları ile naylon fatura kestikleri ileri sürülen bazı firma yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.



Belediyeciler reddetti



Personel maaş hesaplarının bulunduğu bankanın Kızılay Şube Başkanı İrfan Aydın, Emniyet’te verdiği ifadesinde, kayıtlara geçmeyen 1 milyon 600 bin TL’yi belediye yöneticilerine evraksız teslim ettiğini anlattı. İrfan Aydın’ın parayı teslim ettiğini ileri sürdüğü Çankaya Belediyesi Hesap İşleri Müdürü Nusret Özgür ile eski başkan yardımcıları İsa Varlı ve Nuri Telek suçlamaları reddederek böyle bir para almadıklarını söyledi.



Firma sahipleri kabul etti



1 milyon 600 bin TL’nin kapatılması için bankanın Kızılay Şubesine fatura kestiği tespit edilen 8 firma sahibi de operasyon kapsamında gözaltına alındı. Firma sahiplerinin ifadelerinde bankaya herhangi bir iş yapmadıkları halde KDV’nin ödenmesi karşılığında yüklü miktarlarda fatura kestiklerini kabul ettikleri öğrenildi. MASAK’ın da el koyduğu olayda fatura kesen firmalara ödemelerin yine aynı bankanın aynı şubesi üzerinden yapıldığı belirlendi. Tespitlerde fatura tutarlarının firma hesaplarına aktarıldıktan hemen sonra çekilerek yine banka kasasına aktarıldığı tespit edildi.



Bayrak alımından Tavacı Recep’e birçok suçlama var



İçişleri müfettişleri, dünkü operasyonun ilk adımını attıran Çankaya Belediyesi‘ndeki denetimleri sırasında sadece promosyon yolsuzluğu değil, 6 ayrı konuda usulsüzlük olduğunu belirlemişti. İşte eski belediye yöneticileri hakkındaki usulsüzlük iddiaları...



1- Bayrak alımı ihalesi



Belediye’nin 300 bin bayrak alımı için açtığı ihaleye 3 firma katılmıştı. Ancak diğer iki firmanın yeterliliği olmadığı için ihale Aydoğan Kardeşler Limitet Şirketi‘ne Temmuz 2005‘te verildi. İddiaya göre, bir ay önce yapılan 10 bin bayrak alım ihalesinde bayrakların tanesi 2.39 YTL‘den alınmışken, bu 300 binlik alım 4.95 YTL‘den ihale edildi. Bir ay önceki ihale baz alındığı takdirde belediyenin KDV ile birlikte 905 bin 940 TL zarara uğratıldığı öne sürüldü.



2- Promosyon vurgunu



İşçi ve memur maaşlarının Vakıfbank Finans Market şubelerinden yatırılması karşılığı alınan ve promosyon olarak adlandırılan paradan işçi ve memurlar hiçbir şekilde faydalandırılmadı. Alınan 1 milyon 600 bin TL‘lik paranın yaklaşık 300 bin TL‘si Çankaya Spor Kulübü‘ne aktarıldı. Ancak geriye kalan 1 milyon 300 bin TL‘nin birçok işlemde ve naylon faturalarla tahsil edildiği ileri sürüldü.



3- Pınar Sosyal Tesisi



İddiaya göre Eski CHP Keçiören Belediye Başkanı Hamza Kırmızı‘nın başkan yardımcılığını yapan Veysel Tunç‘a ait, Konya Yolu üzerindeki Pınar Sosyal Tesisleri 2006 yılında 950 bin TL‘ye alındı. Çankaya Spor Kulübü‘nün aldığı tesisin tapusu, Eryılmaz’ın baldızının damadı olduğu belirtilen Akif Başer üzerine yapıldı. Tunç‘un müfettişlere verdiği ifadelerde 18 taksitte parasını aldığı ve parayı çoğunlukla Eryılmaz‘ın özel kaleminden hiçbir fatura olmadan doğrudan aldığını ifade ettiği öne sürüldü.



4- Tavacı Recep iddiası



Muzaffer Eryılmaz‘ın basında da yer alan ’yamyam‘ konuşmasında Reşit Galip Caddesi‘nde bir dönem ruhsatlı yer işleten Tavacı Recep Usta‘dan rüşvet alındığı yönündeki iddialar da suç duyurusuna konu oldu. Recep Budak, müfettişlere verdiği ifadede 250 bin TL‘yi ‘bağış‘ adı altında Çankaya Spor Kulübü‘ne verdiğini söyledi.



5- Spor kulübüne para



Çankaya Belediyesi‘nin yaklaşık 25 milyon TL parayı spor kulübüne aktardığı ileri sürüldü. Belediye‘nin aktardığı 1 milyon 375 bin TL kulüp kayıtlarında yer almadı. Ancak spor kulübü adına tahsilatı, kendisini Baykal‘ın danışmanı olarak tanıtan Cenk Kaptan, Akif Başer, Ahmet Haldun Ekinli ve Suat Dinç‘in imza karşılığı yaptığı belirtildi. Ayrıca bir çok sahte fatura belirlendiği öğrenildi.



6- Burs paraları



Üniversite öğrencileri için aylık 200 TL olan bursların bir kısmının personele dağıtıldığı iddia edildi.



İsa Varlı da Beypazarı Başkan adayıydı



’Yamyam’ operasyonuyla gözaltına alınan Çankaya Belediyesi’nin eski Başkan Yardımcısı İsa Varlı, geçen yerel seçimlerde CHP’den Beypazarı Belediye Başkanlığı’na adaylığını koymuştu. Ancak başkanlığa seçilemeyen Varlı’nın adı sadece promosyon yolsuzluğunda geçmiyor. Varlı ve eski belediye çalışanları hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan zimmete para geçirmeye kadar birçok vahim iddia bulunuyor.