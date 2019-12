Çankaya Belediyesi'nde bayraklı vurgun

Çankaya Belediye Başkanı Eryılmaz'ın, "Yamyamları doyuramıyorum" dediği ses kaseti üzerine başlatılan soruşturma sonuçlandı. İçişleri Bakanlığı Müfettişleri, "bayrak vurgunu"nu ortaya çıkardı..



Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'ın "Yamyamları doyuramıyorum" isyanını yansıttığı ses kaydı üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin başlattığı incelemeden, "bayrak vurgunu" çıktı. CHP'li Çankaya Belediyesi 2005 yılında 1.7 milyon lira mal olan 300 bin bayrak alımı için ihale açtı. İhale ilanı ile teknik şartname birbirinden farklı yazılarak adeta adrese teslim yapılıp, belirli bir firmaya verilen ihalede bayrakların fahiş fiyatla alındığı ve 905 bin lira fazla ödeme yapıldığı saptandı.



Dağıtıldığı belirtilen bayrakların çoğu ya sahte isimlere ya da ölülere teslim edilmiş gibi gösterildi. Müfettişler raporu "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla savcılığa gönderdi. Eğer dava açılırsa Eryılmaz ve 15 kişi TCK'nın 235'inci maddesi uyarınca 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.



Adım adım vurgun



Mülkiye Müfettişleri Ferda İleri, Dr. İbrahim Avcı ve Dr. Mehmet Tanışır'ın 27 Ocak 2009'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği raporda ihale süreciyle ilgili şu tespitler yapıldı:



* Çankaya Belediyesi Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2005 yılında terör olayları ve Mersin'de Türk bayrağının yırtılması nedeniyle Çankaya'daki evlere dağıtılmak üzere 300 bin Türk Bayrağı alımı için ihaleye çıktı.



* İhalenin yaklaşık bedeli 1 milyon 740 bin YTL olarak tespit edildi.



* 07 Nisan 2005 tarihli başkanlık oluru ile yapılan ihalede, komisyon üyelerinin en az ikisinin işin uzmanı olması şartına uymadığı belirlendi. nİhale ilanı ile teknik şartnamesinde alımı yapılacak bayrakların türleri farklı yazıldı. İlan metninde bayrakların Alpaka Yünlü Kumaş üzerine yapılacağı belirtilirken, şartnamede % 100 polyester olacağı kaydedildi. Ayrıca, teknik incelemede Alpaka Yünlü Kumaş diye bir yünlü kumaş olmadığı ortaya çıktı. Böylece bazı firmaların teklif vermesi örtülü biçimde engellendi.



* 24.5.2005'te yapılan ihaleye Kafkas Ticaret, Aydoğan Kardeşler Ltd Şti ve Esen Bayrak Ltd. Şti. katıldı. Ancak iki firma "uygun olmayan belge verildiği" gerekçesiyle ihale dışı bırakıldı.



* İhale, 24.06.2005 tarihli ihale komisyon kararı ile 1 milyon 485 bin YTL teklif veren Aydoğan Kardeşler Ltd Şti'nde kaldı. Firma ile 08.07.2005 tarihinde sözleşme yapıldı.



Belge sahte mi?



* Firma, iş deneyimini ispatlamak için CHP Genel Saymanlığı'nca düzenlenen 20.05.2005 tarihli ve 1 milyon 100 bin YTL tutarındaki İş Bitirme Belgesi'ni ihale komisyonuna sundu. Komisyon, söz konusu işin yapıldığına dayanak olan faturayı araştırmadan, belgeyi kabul etti. - Müfettişler, kuşkulandıkları iş bitirme belgesinin gerçekliğini araştırmak üzere Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazdı. Yapılan incelemede, Aydoğan Kardeşler firmasının, Vergi Dairesi'ne herhangi bir beyanının bulunmadığı, iş bitirme belgesinin düzenlenmesine esas teşkil eden 19.11.2004-08.03.2005 döneminde KDV matrahlarının sıfır (0) olduğu, yani ticari bir işleminin bulunmadığı anlaşıldı.



* Bu durum, iş bitirme belgesinin sahte olabileceğine ilişkin "ciddi bir karine" teşkil etti. Belgeyi veren Muhasebe Müdürü E. K., CHP yönetimi tarafından görevinden alındı.



* Yüklenici Aydoğan Kardeşler firmasının ihale tarihinde sosyal sigorta prim borcu bulunduğu ve ihaleyi almaması gerektiği belirlendi. Ancak firma, sözleşme imzalanmadan bir gün önce borcunu kapattı.



* Çankaya Belediyesi, aynı yıl (2005) bir başka ihaleyle 10 bin bayrağı tanesi 2,39 YTL'den temin etti. 300 binlik ihalede ise bayrakların tanesi 4,95 YTL'ye mal oldu. Toplamda 2,39 x 300.000=717.000,00 YTL'den alınabilecek bayraklar, 4,95 x 300.000 = 1.485.000,00 (artı KDV) üzerinden alındı. Böylece KDV ile birlikte 905.940,00 YTL belediyenin kasasından fazladan çıktı.



* Yüklenici firma, 02.08.2005 tarihinde malın kabulünü istedi, aynı gün başkanlık onayı ile bayrakları kabul edecek personel belirlendi. Bayrakların tamamı görülmeden, örnek bir koli içindeki bayraklara bakıldı. Tüm bayraklar teslim alınmış gibi tutanak hazırlandı.



* Aydoğan Kardeşler, 300 bin bayrağın Aycan İnşaat ve Zümre İnşaat adlı firmalardan alındığına ilişkin faturaları ihale komisyonuna sundu. Ancak, bu firmaların verdiği faturaların sahte olduğu tespit edildi.



* Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 20.01.2009 tarihli yazısıyla, yüklenici firmanın bilinen adreslerinde bulunmadığı anlaşıldı. Şirketin işlemlerini takip eden Muharrem Aydoğan, "Resmi ortağı olmadığını, şirketin kapandığını; şirket sahibi olan ağabeyinin iletişim bilgisinin kendisinde olmadığını" söyledi.



112 bin kişiye bayrak



* İhale şartnamesinde, "300 bin adet bayrağın Çankaya'daki evlere yüklenici tarafından dağıtılacağı" hükmü yer alıyordu. Aydoğan Kardeşler Ltd Şti., 112 bin kişiye 280 bin bayrağın dağıtıldığına ilişkin adres bilgileri ve imzaları belediyeye verdi. Müfettişler, listelere çıplak gözle bakıldığında bile bazı imzaların aynı kişi tarafından atılmış olduğunu belirledi.



* Emniyetin araştırmasında, bayrak verildiği belirtilen bazı isimlerin mahalle kayıtlarına rastlanmadı. Bazı isimler ise yıllar önce ölmüştü. Çok sayıda kişi de hiç bayrak almadıklarını beyan etti.



* Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapacağı soruşturma sonunda dava açılırsa, Eryılmaz ve 15 kişi 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.