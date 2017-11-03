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Spor

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nden bir ilk

Çankaya Belediye GESK, yarın oynanacak maçın ardından kupa kaldıracak

03 Kasım 2017 17:31

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, kadın kaleci Didem Çankaya’yı oynatarak dünyada bu alanda ilk kez bir kadın futbolcu oynatmış olacak.

4 Kasım’da saat 11.00’de Çankaya Belediyesi’nin Türkiye Görme Engelliler Derneği ile oynayacağı maçta kaleyi kadın file bekçisi Didem Çankaya koruyacak.

Sporx’te yer alan habere göre 'Turkcell Sesi Görenler Ligi'nde' yarınki maçın ardından 5. kez şampiyonluğunu ilan edecek olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, kupasını Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Spor Tesisleri’nde alacak.

Bu yıl dünyada ve Türkiye’de ilk kez resmi bir maçta kadın futbolcu oynatacak olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor kulübünün kalesini Didem Çankaya koruyacak.

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