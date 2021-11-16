Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Kara Kış Fonu kapsamında belediye yemekhanemizi üniversite öğrencilerine açıyoruz

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kara Kış Fonu kapsamında üniversite öğrencilerinin belediye yemekhanesinde yemek yiyebileceğini söyledi. Taşdelen'in kısa zamanda başlayacağını belirttiği uygulamadan öğrenciler kimliklerini göstererek yararlanabilecek.

Ülkenin çok ağır ekonomik şartlardan geçtiğini söyleyen Başkan Taşdelen, "Pandemi de üzerine bindi hayat pahalılığı, işsizlik had safhaya çıktı. Şimdi sosyal belediyeciliğe daha fazla kafa yormak zorundayız. O tarafa daha fazla kafa yoracağız." ifadelerini kullandı.

Beytepe’de bulunan Minik Adımlar Bebek Kütüphane'sinin açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in sözleri şöyle:

"Üniversite öğrencisi akşam ne yiyeceğim diye düşünmeyecek"

"Değerli dostlarım ülke çok ekonomik ağır şartlardan geçiyor. Pandemi de üzerine bindi hayat pahalılığı, işsizlik had safhaya çıktı. Şimdi sosyal belediyeciliğe daha fazla kafa yormak zorundayız. O tarafa daha fazla kafa yoracağız. Mesela ilk yapacağımız iş, bugün konuştuk gereğini yapacağız, belediyemizin yemekhanesini üniversite öğrencilerine açacağız. Her üniversite öğrencisi akşam gelip yemeğini belediyede yiyecek. Gelecek kimliğini gösterecek, girecek yukarda belediyemizin yemekhanesinde akşam yemeğini yiyecek üniversite öğrencisi. Akşam ne yiyeceğim cebimde 30 liram var diye düşünmeyecek. Çankaya Belediyesi onun evidir. Gelip akşam yemeğini orada yiyecek."