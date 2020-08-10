Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makam aracını satışa çıkarıyor

Ankara'nın Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makam aracını satışa çıkaracağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Taşdelen, 'ekonominin kötü olduğuna' işaret ederek, kamuda tasarrufun önemini vurguladı.

Taşdelen şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomisi bu denli kötü olan bir ülkede, bir kamu görevlisi olarak, kamunun tasarruf etmesi ve örnek olması gerektiğine inanıyorum. Bu amaçla Audi marka makam arabasını kullanmayı bıraktım; aracı işlemler tamamlanınca da satışa çıkarıyoruz. Halkın parası halka gitsin."