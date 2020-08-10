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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makam aracını satışa çıkarıyor

"Ekonomisi bu denli kötü olan bir ülkede kamunun tasarruf etmesi ve örnek olması gerektiğine inanıyorum"

10 Ağustos 2020 23:55

Ankara'nın Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makam aracını satışa çıkaracağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Taşdelen, 'ekonominin kötü olduğuna' işaret ederek, kamuda tasarrufun önemini vurguladı. 

Taşdelen şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomisi bu denli kötü olan bir ülkede, bir kamu görevlisi olarak, kamunun tasarruf etmesi ve örnek olması gerektiğine inanıyorum. Bu amaçla Audi marka makam arabasını kullanmayı bıraktım; aracı işlemler tamamlanınca da satışa çıkarıyoruz. Halkın parası halka gitsin."

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