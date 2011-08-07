Caninin unutamadığı Türk kızı





T24 - Norveç’te 77 kişinin öldüğü katliama imza atan saldırgan, internette yayınlanan manifestosunda ilkokul arkadaşı bir Türk kızından bahsetmişti. Saldırganın bahsettiği Elif’in şu an Kanada’da yaşadığı ve iç mimarlık yaptığı ortaya çıktı.







Norveç’i iki ayrı saldırıyla kana bulayan İslam ve göçmen karşıtı bir isim olan Breivik’in saldırılardan önce internetten yayınladığı 1500 sayfalık ‘manifesto’sunda adı geçen Türk kızının kimliği ortaya çıktı. Norveçli caninin “İlkokulda aynı sınıfta okuduğum ‘Elif’ adında bir Türk kızı vardı. Babası Elifi’i, ‘Norveçliler gibi oldun’ diyerek Türkiye’ye gönderdi” sözleriyle anlattığı Türk kızının Kanada’da yaşadığı anlaşıldı.





‘10 yıldır görmüyorum’





Elif’in kimliğini ise yine Norveçli caninin çocukluk döneminden arkadaşı olan Pakistanlı Faysal Refik ortaya çıkardı. Refik, Avustralya’da yayınlanan The Australian gazetesine yaptığı açıklamada, manifestoda adı geçen kişinin ‘Elif Kardeş Saylam‘ olduğunu söyledi. Refik, “Bu korkunç bir olay. 10 yıldır onu görmüyordum. Böyle bir şeyi nasıl yaptı anlayamıyorum” dedi. Elif konuşmak istemiyor Gazete Saylam’ın şu anda Kanada’da yaşadığını yaptığını yazdı. 2010 yılında Kanada’nın güneybatısındaki Vancouver Adası’nda faaliyet gösteren Türk-Kanada Dostluk Derneği’nin yönetim kurulunda görev yapan Saylam, iç mimarlık yapıyor ve Victoria kentindeki JC Scott Design Associates isimli şirkette çalışıyor.





Vatan’ın ulaştığı Saylam konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Abisiyle arkadaştı Breivik’in manifestosunda Elif’in adı şöyle geçiyordu: “Çok sayıda Norveçli olmayan Müslüman arkadaşım var. Hatta en çok zamanı Türk olan Onur ile geçirirdim. Onur’un kız kardeşi Elif ile Smestad İlkokulu’na birlikte gidiyorduk. Ancak ben genellikle Elif’in ağabeyi Onur ile oynardım. 1986’da ilkokula başladık. 3 yıl sonra önce Pakistanlı kız arkadaşımın sandalyesi boşaldı. Ardından da Elif Türkiye’ye gönderildi. Duydum ki babası Elif’in ‘Çok fazla Norveçli olduğuna karar vermiş.’ O zamanlar 10 yaşındaydım ve neler olduğunu bilmiyordum. Tek bildiğim evlerine gönderilmişlerdi.”





İki saldırıda 77 can aldı





Norveç’te iki hafta önce meydana gelen çifte saldırı bütün dünyanın kanını dondurmuştu. Önce başkent Oslo’da patlayan bombalar sekiz kişinin ölümüne neden olmuş, ardından iktidardaki İşçi Partisi’nin bir adada düzenlediği gençlik kampı silahlı bir kişi tarafından basılmıştı. Silahlı saldırgan, polisin müdahalesine kadar 69 kişiyi tek tek yakalayarak öldürmüştü. Norveç tarihinin İkinci Dünya Savaşı’ndan beri gördüğü en büyük katliam olan bu saldırıların arkasından ise Anders Behring Breivik isimli bir Norveçli çıkmıştı.