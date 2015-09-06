Canımız sıkkın olduğunda, dünyayı gri görüyoruz!

'Psychological Science' dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre bir insanın duyguları ve renk algısı arasında doğrudan bir bağlantı var. Buna göre, Canınız sıkkın olduğunda dünya genelde bunaltıcı, kasvetli ve gri gözükür. Moralinizin bozuk olması mavi rengini algılayışınızı değiştirebilir.

Radikal’de yer alan habere göre, "Renk, deneyimlerimizin en önemli parçalarından biri" diyen raporun başyazarı Rochester Üniversitesi'nden Psikolog Christopher Thorstenson, mutsuz insanların dünyanın 'renksiz' ve 'gri' olduğunu, mutlu insanların ise dünyanın 'parlak' ve 'renkli' olduğunu söylemesinin bir nedeni olduğunu anlattı.

Retinaya gelen ışık azalıyor

Psikologlar, duyguların 'düşük düzeyli görsel süreç'e etkisi olduğunu uzun zamandır biliyor. Görsel süreçte, beyinden gelen kimyasallar neyi nasıl gördüğümüzü etkiliyor. Üzüntü bu kimyasalın salgılanmasını azalttığı için retinaya giren ışığı azaltarak görsel kabiliyeti düşürüyor. Sıkkın bir ruh hali dopamin seviyesini düşürerek retinadaki nörotransmiterlere zarar veriyor. renklerin ayırt edilmesindeki zorluğa yani mutsuz bir insanın dünyayı daha puslu, daha bulanık görmesiyle ilişkilendiriliyor.

Deneyde insanlar iki gruba ayrılarak 'hüzün' rolü verilenler 'Aslan Kral' filminden hüzünlü bir sahne, 'eğlence' rolü verilenler de bir standup gösterisi izliyor. Sonrasında herkesten rengi solgunlaştırılarak rengi griye yakınlaştırılmış kırmızı, sarı, yeşil ve mavi bez parçalarına bakmaları isteniyor. Denekler renk tahminlerinin doğruluğuna göre puanlanarak ruh hali testine tabi tutuldu.

Nasıl hissettiğiniz dünyayı nasıl gördüğünüzü etkiliyor

Sonuç olarak, üzgün insanlar mavi ve sarı renklerdeki gölgeleri ayırt etmekte zorlandı. Fakat ilginç bir şekilde, kırmızı ve yeşil renkleri görmekte bir sorun yaşamadılar. Bu da insanoğlunun evrimsel bir ihtiyaçtan kaynaklı, öfkeye tepki olarak kırmızı renk görme yöneliminden kaynaklanıyor olabilir.

Thorstenson ve ekibinin sadece mavi-sarı renk ekseninde görüş farklılıkları gözlemlemesi şans eseri değil. Üzgünlüğün kimyasal madde salgılanmasını azaltıp bütün renk görüşlerini etkilemesi bekleniyordu ama sonuçlar böyle olmadı. Ayrıca, üzgünlüğün görme duyumuzdaki dopamin seviyesini etkilemesi gelecekte üzerine çalışılacak konular arasına girdi. Thorstenson "Dopaminin, depresyon ve ADHD gibi ruh sağlığı bozukluklarında önemli rol oynuyor? Nasıl hissettiğimiz dünyayı nasıl gördüğümüzü gerçekten etkileyebilir" dedi.