T24 - Genelkurmay Başkanı sıfatıyla 12 Eylül 1980 darbesinin lideri olan 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 12 Eylül'de yapılacak Anayasa değişikliği referandumu için, "Ayıp ediyorlar! Biz sanki durup dururken darbe yaptık. 30 yıl sonra 12 Eylül'le hesaplaşmaya kalkmak ayıptır" dedi.



Kenan Evren bu sözleri, işadamı Ali Şen'in Bodrum Yalıkavak'taki çiftliğinde verdiği davette söyledi. Evren 12 Eylül 2010'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumunda 12 Eylül darbesinin de oylanacağı yönündeki açıklamalar için şunları söyledi:



“Ayıp ediyorlar! Biz sanki durup dururken darbe yaptık. ‘Canımız sıkıldı, hadi gidip ihtilal yapalım’ mı dedik? Memlekette kan gövdeyi götürüyordu. Millet bize ‘Akan kanı durdurun’ diye baskı yapıyordu. Mecbur kaldık. 12 Eylül hareketinden sonra terör ve anarşi durdu, ülkeye huzur geldi. Şimdi, 30 yıl sonra 12 Eylül’le hesaplaşmaya kalkmak, ayıptır!”



Şen'in çiftiliğindeki davete katılan gazetecilerden Rahmi Turan, Hürriyet'teki köşesinde izlenimlerini ve konuşmaları aktardı. Turan'ın “Bodrum ve Evren Paşa” başlığıyla yayımlanan (25 Temmuz 2010) yazısı şöyle:





Bodrum ve Evren Paşa





BİRKAÇ gün önce, bol yıldızlı bir Bodrum gecesiydi... Palmiye ağaçları arasından görünen muhteşem mehtap, lacivert gökyüzü ve yüzlerimizi okşayan ılık bir rüzgâr... Tipik bir Akdeniz gecesi...



Ali Şen’in Yalıkavak’taki ünlü çiftliğinin büyük havuzlu terasında ilginç bir tablo vardı.

80 yaşını dolduran ünlü müzisyen İlhan Feyman, eşsiz trompetiyle Onuncu Yıl Marşı’nı çalıyor, 93 yaşındaki çınar Kenan Evren, kendinden emin bir sesle ve büyük bir içtenlikle ona eşlik ediyordu:

“Bir hızla kötülüğü, geriliği boğarız,

Karanlığın üstüne, güneş gibi doğarız.

Türk’üz, Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi,

Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri!”

Marş bittiği vakit, kadınlı-erkekli kalabalık gruptan coşkun bir tezahürat koptu.

Kenan Evren ve İlhan Feyman alkışlanıyordu. Paşa mutlu bir şekilde gülümsedi.

* * *

O gece Kenan Evren, Ali Şen’in şeref konuğu idi. Bir gece önce evinde küçük bir kaza geçirmiş, ayağı kayıp düştüğü için, hastaneye götürülmüştü.

Gecenin başlangıcında, davetlilerden Mehmet Barlas “Evren Paşa gelmeyecek” dedi.

Eski Deniz Kuvvetleri komutanlarından emekli Oramiral Orhan Karabulut Paşa bu habere üzüldüğünü saklamadı:

“Ben sırf Evren Paşa’yı görmek, saygılarımı sunmak için gelmiştim” dedi ve ekledi:

“Evren Paşa, hayatımda gördüğüm en dürüst, en düzgün, en temiz insanlardan biridir. Onun bu hasletine birçok defalar bizzat tanık oldum.”

* * *

Konuşmalar böyle devam ederken konukları bir sürpriz bekliyordu. Kapıda duran otomobilden Kenan Evren indi. Gülümseyerek ilerledi. Bir süre önce geçirdiği ağır ameliyatlara rağmen dinç ve zinde görünüyordu. Yalnız, biraz kilo vermişti...

Bir gece önceki ufak kaza nedeniyle hastaneye gittiği için gelmeyeceği sanılan Evren Paşa’nın ansızın çıkagelmesi, konukları hem şaşırttı, hem sevindirdi.

Evren, kendisini karşılayanların ellerini bir bir sıkarken, çok kişinin içten sevgiyle onun elini öptüğü görüldü.

Kenan Evren, merakla kendisine bakanlara hitap ederek:

“Ben, bu gece geleceğim diye Ali Şen’e söz vermiştim. Bir asker, her zaman sözünde durur. Gelemeseydim çok üzülürdüm” dedi.

Bir ara Paşa’nın gözü, Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan’a takıldı:

“Başkan Bey” dedi “Bizim evde hiçbir sıkıntı kalmadı. Size teşekkür etmeye gelecektim ama fırsat bulamadım, yakında mutlaka geleceğim.”

Mustafa Saruhan, Evren’i saygıyla selamlayarak:

“Aman Paşam, zahmet buyurmayınız, ben size gelirim” dedi.

Evren’in, evindeki su ve kanalizasyon sorununu kısa sürede hallettiği için Belediye Başkanı’na teşekkür ettiği öğrenildi.

* * *

Evren Paşa, 12 Eylül 2010 Pazar günü “Anayasa Değişikliği Paketi” için yapılacak referandumda “12 Eylül 1980 Askeri Harekâtı”nın da oylanacak olmasından duyduğu rahatsızlığı, “Ayıp ediyorlar! Biz sanki durup dururken darbe yaptık. ‘Canımız sıkıldı, hadi gidip ihtilal yapalım’ mı dedik? Memlekette kan gövdeyi götürüyordu. Millet bize ‘Akan kanı durdurun’ diye baskı yapıyordu. Mecbur kaldık. 12 Eylül hareketinden sonra terör ve anarşi durdu, ülkeye huzur geldi. Şimdi, 30 yıl sonra 12 Eylül’le hesaplaşmaya kalkmak, ayıptır!” diye dile getirdi.





