Canik'te çevreciler orman alanındaki betonlaşma durmazsa yargıya gidecek

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Canik ilçesinde \'Meşe Tesisleri\' olarak bilinen ormanlık alana belediye tarafından çeşitli beton uygulamaların yapıldığı projeye çevrecilerin tepkisi devam etti. Canik Belediyesi\'nin beton uygulamaların bir kısmını söktüğünü ancak projenin diğer kısımlarıyla devam ettiği belirtildi. Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, ilçe belediyesinin ilgili adımları atmaması halinde proje ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Canik\'te bulunan mülkiyeti Orman İşletmesi’ne ait \'Meşe Tesisleri\' olarak bilinen ormanlık alana belediye tarafından \'Meşe Orman Park\' projesi hazırlandı. 92 dönüm alan üzerinde uygulanacak proje kapsamında geçen ay orman arazisinin içine beton yürüyüş yolları yapılırken, üzerleri ahşap malzeme ile kaplandı. Orman arazisinin bazı bölümlerinde ise toprak zeminin üzeri tamamen beton ile kaplandı. Zeminde sadece ağaçların gövdelerinin olduğu kısımlar daire şeklinde boş bırakıldı. Yapılan çalışmaları gören çevreciler ise uygulamaya tepki gösterdi. Orman arazisindeki toprak zeminin betonla kaplanmasını kabul etmeyen çevrecilerin itirazı sosyal medya üzerinde kısa sürede yayıldı.

Samsun Çevre Platformu da projeye tepki göstererek ilgili ilçe belediyesinin projeyi durdurmasını istedi. Gelen tepkiler üzerine Canik Belediyesi tarafından yapılan beton uygulamaların bir kısmı iş makineleri ile söküldü. Ancak proje kapsamında yapılan çalışmalara devam edildiği. Beton yürüyüş yolların üzerlerinin ahşap malzeme ile kaplandığı, ayrıca alana, büfe, kafe, hanım konağı, restoran, açık nikah alanı gibi bazı yapıların da yapılmaya devam edildiği ifade edildi.

\'MİLLETİN MALINA SAHİP ÇIKINIZ\'

Samsun Çevre Platformu adına basın açıklaması yapan Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı İshak Memişoğlu, \"Samsun’un önemli orman alanlarından biri olan Canik Hasköy Fidanlığı\'nı savunmak için bir aradayız. Yerinde yapılan imalatlardan da anlaşılacağı üzere Canik Belediyesi, projede yer almayan detaylarla imalat yapmış, alanı doğal alanlarda olmaması gereken yoğunlukta betonla kaplamıştır. Tepkiler sonucu yapılan uyarıları dikkate alan Canik Belediyesi, yapılan beton imalatların büyük bir bölümünü sökmüş, bazı bölümlerini projeye aykırı biçimde bırakmıştır. Geçen süre içerisinde kalan olumsuzlukların giderilmesi noktasında Canik Belediyesince hiçbir adım atılmadığı gibi, beton imalatların üzeri ahşapla kaplanmak suretiyle proje dışı imalatlara devam edilmiştir. Gerek projenin içeriği, gerekse keyfi uygulama yöntemleri kentimize kalan bu doğal mirasın tahrip edilmesi anlamını taşımaktadır. Buradan devletin temsilcisi olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na, Samsun Valiliği’ne sesleniyoruz. Milletin malına sahip çıkınız. Hasköy meşe alanı doğal mirastır, tüm doğallığıyla ve en az müdahale ile halkın kullanımına bırakılmalıdır. Samsun halkının doğası ve yaşam alanları yok edilmeye devam edilmemelidir\" dedi.

\'YARGIYA BAŞVURACAĞIZ\'

Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

\"Bu açıklama ile bizim amacımız belediyeye de bir mesaj vermek. Yerel irade bunu ne oranda bir tepki verecek onu bekleyeceğiz. Aslında burada yapılması gereken savcılığa suç duyurusunda bulunulması. Gerekirse onu da yapacağız. Her ne koşulda olursa olsun biz bu doğa parçasını savunmaya devam edeceğiz. Belki günümüzde hukukun üstünlüğü konusunda bazı endişelerimiz olsa dahi yine de son çaremiz hukuk ve buna da baş vurmaktan geri durmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Bakalım nasıl bir tepki alacağız yargıya başvurmak için bir hafta belki 15 gün bekleyeceğiz.\"



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