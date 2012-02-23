Canikli: Kredi faizleri düşecek

T24 - AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Merkez Bankası'nın faiz koridorunu daraltmasıyla kredi faizlerinin düşeceğini belirtti.



AK Parti Grup Başkanvekili Canikli, NTV yayınına katılarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Canikli, Merkez Bankası'nın faiz koridorunu daraltmasına yönelik olarak "Döviz üzerindeki baskının azalmasıyla bu yapıldı. Geniş bantlı bir faiz koridoru politikasının nedeni döviz baskısıydı. Daha da çekilmesi gerekir, yeterli değil. Muhtemelen çekilecek. En önemli etkisi hem borçlanma faizlerinin, hem de kredi faizlerinin düşürülmesi olacaktır. Maliyetten kaynaklanan enflasyon artışını aşağı çekecektir. Dalga boyunun biraz azaldığı daha sakin piyasa ortamının oluştuğu anlamına geliyor" dedi.





Üst kurullarda süreleri eşitledik

BDDK ve TMSF'nin başkanlık atamalarıyla ilgili teklif hakkında konuştu. Canikli şunları söyledi: "Teklifi grup başkanvekilleri hazırladı. Birçok üst kurulda başkan ve üyeler yeniden seçilebiliyor. Orada bir uyumlaştırma hassasiyetinden kaynaklandı. İçerik çok önemli değil, ciddi değişiklikler olmadı. 5+5 formülü burada uygulanacak. Mevcutların hakları korunuyor. Yeni seçilecekler 5 yıl için seçilecekler. Bu yolla bütün üst kurullarda başkan ve üyelerin süreleri eşitlenecek."

Kur hedefimiz yok

"Hükümetin kurda baz senaryosu ne" sorusunu yanıtlayan Canikli, "Kur hedefimiz yok; olması da mümkün değil. Bir takım aralıklar verilmesi uygun değil. Kur ciddi anlamda aşağı geldiğinde ihracatçılar rekabeti olumsuz etkilediğini belirttiler. Kur aşağı da gelir, yukarı da gider. Kur yukarı gidince çok yoğun bir baskı altına alma iradeleri ortaya çıkmaya başladı. Bu doğru değil. Aşağı giderken dalgalı ise, yukarı giderken başka kur politikası mı? Müdahale edilmemesi gerekiyor. Bizim bir kur hedefimiz yoktur" dedi.