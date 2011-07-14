Canikli: BDP'nin Hatip Dicle talepleri uzlaşmayı önledi





T24- AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, BDP'lilerin, ''tutuklu milletvekilleri ile Hatip Dicle'nin durumuyla ilgili somut adım atılması ve çözülmesi talepleri'' nedeniyle ortak bir mutabakat metninin ortaya çıkmadığını söyledi.



Canikli, BDP yöneticileriyle yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 12 Haziran seçimlerinin ardından Meclis çalışmalarına katılmayan iki partiden birinin BDP olduğunu hatırlatarak, iki gün boyunca kendilerine Meclis çatısı altında çalışma imkanı sunmak için görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Görüşmelerde bütün konuların tartışılıp değerlendirildiğini kaydeden Canikli, ''Sonuç itibarıyla bütün bu görüşmeler olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti. Fakat birlikte üzerinde mutabakat sağlayacağımız bir metin oluşmadı. Ama bu, görüşmelerin katkı sağlayıcı olmadığı, gelecekle ilgili Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi noktasında birlikte çalışılmasına engel teşkil edeceği anlamına gelmez'' dedi.





Her iki tarafın da TBMM'nin ülkenin tüm sorunlarının tartışılıp değerlendirileceği, çözüm bulunacağı yegane ortam olduğu konusunda kanaatlerini ortaya koyduğunu belirten Canikli, şöyle konuştu:





''Bizim tarafımızdan hazırlanan metnin evrensel ilkeleri içerdiği, özellikle önümüzdeki dönemde toplumun bizden beklentisi olan yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasa yapılması konusundaki kanaatimizi, irademizi yansıtan bu metine, BDP tarafının da katkı sağlayacağı, destek verici olduğu konusunda iradeleri ortaya konuldu. Ama eksik olarak değerlendirdiler. Kendi metinleriyle ilgili ortaya koydukları bazı konularla ilgili hususların mutlaka yer alması gerektiği konusunda bir iradeleri ortaya çıktı. Biz ise özellikle belirli olaylara, spesifik konulara atıf yapılması şeklinde ortaya çıkan bu hususun, mevcut Anayasa ve yasalara aykırılık teşkil edeceğini ifade ettik. Özellikle yargıya müdahale anlamına gelebilecek ve mevcut kuralların ihlali sonucunu ortaya çıkaracak bir adımın atılmaması, bir tavrın ortaya konulmaması gerektiğini ifade ettik. Esas itibarıyla da ortak bir mutabakat metninin ortaya çıkmamasındaki en büyük faktör, tutuklu milletvekilleri ile Sayın Hatip Dicle'nin konumuna ve onlar açısından sorun olarak ortaya çıkan bu durumla ilgili somut adım atılması ve çözülmesi talepleri olmuştur. Esas itibarıyla böyle bir mutabakat metninin sağlanamamasının temel nedeni budur. Biz böyle bir ifadenin ve iradenin metinde yer alması halinde, bunun yargıya müdahale olacağını, Anayasamızın, yasalarımızın en temel kurallarından birinin ihlal edilmiş olacağını ifade ettik. Ama her iki taraf da iyiniyetli ve karşılıklı olarak birbirini anlamak düşüncesi, yaklaşımıyla bu görüşmeleri gerçekleştirdi.''



AKP’nin metni





Canikli tarafından okunan AK Parti'nin hazırladığı metinde, TBMM'nin 24. Dönemde ülkenin en temel sorunlarını çözme ve halkın beklentilerini gerçekleştirmek üzere görev yapacağına işaret edilerek, şu görüşlere yer verildi:



''Beklentilerin en önemlisi yeni bir Anayasa yapılmasıdır. Bu çerçevede uzlaşma içinde, evrensel standartlarda yapılacak bir Anayasa ile daha güçlü bir demokratik sistem inşa etmek, toplumsal barışı güçlendirmek ve refah düzeyini artırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu hedeflerin geçekleştirilmesi millet iradesinin TBMM'de temsil edilmesiyle mümkündür. TBMM'de temsil edilen siyasi partiler Meclis zemininde birlikte çalışma, diyalog kapısını açık tutma ve sorunları birlikte çözme konusunda gereken hassasiyeti göstermelidirler.

12 Haziran seçimleri sonrasında TBMM'de oluşan yüksek temsil özelliği, ileri demokratik kuralları içeren, özgürlükleri genişleten bir Anayasa yapılması için tarihi bir fırsata dönüştürülmelidir. Ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren yeni Anayasada yer alması istenilen konular Anayasa için Meclis çatısı altında kurulacak komisyonda tartışılmalı ve değerlendirilmelidir.''



İtiraz olmasaydı mutabakat sağlanırdı



Canikli, gazetecilerin BDP'nin hazırladığı metne itirazlarını sorması üzerine, ''İtiraz olmasaydı mutabakat sağlanırdı. Özellikle tutuklu milletvekilleri ve Hatip Dicle'nin durumuna atıf yapılması, bu konuların çözülmesine yönelik önerilerin yer alması ve buna benzer konulara itirazımız oldu. Onların bizim metnimize itirazları olmadı. Esas itibarıyla yargıya müdahale anlamına gelebilecek bu hususlar, Anayasa ve yasaların ihlali gibi bir durum ortaya çıkması nedeniyle itirazlarımızı yaptık. Bu nedenle iki tarafın üzerinde mutabakat sağladığı ortak metin ortaya çıkmadı'' dedi.

BDP'lilerin yemin edip etmeyecekleri konusundaki tavırlarının sorusuna Canikli, ''Onu bilemiyoruz. Bununla ilgili gerekli görüşmeleri kendi aralarında, kendi organlarında yapacaklarını ve kararlarını bilahare vereceklerini ifada ettiler. O konudaki yaklaşımlarını şu anda biz de bilemiyoruz'' karşılığını verdi.



Yeniden görüşme olup olmayacağının sorulması üzerine de Canikli, şu anda bu konuda bir karar bulunmadığını söyledi.



Canikli, ''Kendi aralarında görüşüp Ekim ayında yemin etmeleri söz konusu olabilir mi?'' sorusunu yanıtlarken, ''Hayır, onu bilemiyoruz. Bugün bir Danışma Kurulu veya grup önerisi gelecek Genel Kurulun yarın ve Cumartesi günü çalışması konusunda. Bunu kendileriyle paylaştık. O anlamda görüşme için en azından birkaç gün daha zaman olduğunu ifade ettik kendilerine'' dedi.



''Görüşme talebi onlardan mı beklenecek?'' sorusuna ise Canikli, ''Öyle bir karar alınmadı. Şu an itibarıyla 'ileride görüşmek üzere ayrılalım' gibi bir durum ortaya koymadı. İleride ne olur onu kestirmek söz konusu değil'' yanıtını verdi.



Nurettin Canikli, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, ''BDP'lilerin şu tarihte yemin edebilecekleri ya da edeceklerine'' dair bir bilginin kendilerinde olmadığını, görüşmelerden ortaya çıkan sonuçlardan da böyle bir değerlendirme yapmak ya da tahminde bulunmanın doğru bir yöntem olmadığını ifade etti. Canikli, ''genel olarak olumlu izlenim edindiklerini'' kaydetti.





‘Yargının kararıdır’



Canikli, Ergenekon Davalarına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün Bolu hakimliğine atanmasıyla ilgili soruya, ''Yargı bünyesinde verilmiş bir karadır. Yargıçlarla ilgili tayin, terfi, atama konusunda tek yetkili, özerk, bağımsız kurul olan HSYK'nın tasarrufudur. Orada bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Yargının kararıdır, o şekilde bakmak gerekir'' karşılığını verdi.



CHP'nin atamayla ilgili eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Canikli, ''HSYK kararlarını kendi kuralları içinde verir, siyasi partilerin, kişilerin bütün taleplerini yerin getirileceği gibi bir sonuç beklemek mümkün değil. Kendi açılarından, kendi kriterleri ve kuralları çerçevesine verilmiş bir karardır. Değerlendirmelerini bilemiyoruz ama HSYK'nın takdiridir. CHP'nin her istediğini kurumlar yerine getirmek mükellefiyetinde değiller. Kendi açılarından değerlendirirler ve kendi kurallarını uygularlar. Verilen kararı da bu çerçevede değerlendirmek gerekir'' diye konuştu.