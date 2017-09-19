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Canikli: Amerikan ve Alman firmaları Türkiye'ye ambargo uyguluyor

"Yedek parçaları örtülü bir şekilde ambargo uygulayarak Türkiye'ye vermiyorlar"

19 Eylül 2017 19:34

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Bugün birçok Amerikan ve Alman firması, savunma ürünlerinde kullandığımız yedek parçaları örtülü bir şekilde ambargo uygulayarak Türkiye'ye vermiyorlar, geciktiriyorlar" dedi.

Gaziler Günü nedeniyle Ankara'da düzenlenen programda konuşan Canikli, şunları söyledi:

"Bugün birçok Amerikan ve Alman firması, savunma ürünlerinde kullandığımız yedek parçaları örtülü bir şekilde ambargo uygulayarak Türkiye'ye vermiyorlar, geciktiriyorlar. Şu anda içinde yaşadığımız durum, tablo bu. Hibe filan değil, parasını peşin veriyoruz. Terör örgütlerine karşı son derece bonkör ve eli açık davranıyorlar. Hamdolsun özellikle son yıllarda bu mücadeleyi tamamen kendi imkânlarımızla, kaynaklarımızla, yerli savunma ürünleriyle yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz."

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Nurettin CanikliAlmanyaABDambargo

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