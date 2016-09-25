Canik Belediyesporlu Sandric'ten Victoria's Secret göndermeli sitem

Samsun Canik Belediyespor'un 1 ay önce kadrosuna kattığı ve güzelliği ile gündem olan Hırvatistan Basketbol Milli Takımı'nın oyuncusu Antonija Misura Sandric, "Ben Victoria Secret modeli değilim ki? Kimse bana güzel olduğum için para vermiyor, iyi basket oynadığım için veriyor. Şimdi Canik Belediyespor'dayım çünkü basketbol oynamayı biliyorum" dedi.

Türk dizilerinden teklif gelmesi halinde ne yapacağını dair "Türkçeyi öğrenirsem, basketbol kariyerimden sonra neden olmasın? Ama şu an Türkçe bilmiyorum. Bazı Türk dizilerini de izledim aslında. Mesela Bergüzar Korel'i çok beğeniyorum, eşini de" yanıtını verdi. Canik Belediyespor'un ilk maçı için 1.400 kişilik kapasitesi bulunan salona, Samsunlu basketbol severler 28.665 bilet talebinde bulunmuştu. Antonija Misura Sandric, 2009 yılında 23 ülkeden 85 gazetecinin oyu ile Akdeniz Oyunları kraliçesi seçilmişti.

Sabah gazetesinden Sonat Bahar'ın sorularını yanıtlayan (25 Eylül 2016) Sandric'in açıklamaları şöyle:



- Kadın basketbolcu denince gözümün önüne çok uzun boylu vemaskülen kızlar geliyor. Siz öyle değilsiniz... Model gibisiniz.

- Böyle doğdum (gülüyor). İçinizde, kalbinizde sahip olduklarınız sizi güzelleştirir. Belki bizi çekici buluyor olabilirler çünkü sarışınız. Ama tüm takımdaki arkadaşlarımın yüzleri bebek gibi. Bence bugüne kadar dikkat edilmemiş ama birçok basketbol oyuncusu kız çok güzel.

- Canikspor'a gelişiniz çok dikkat çekti. Şaşırdınız mı bu ilgiye?

- İlk başka çok sempatik buldum bu ilgiyi. İnsanlar çok hoş yaklaştı bana. Bu elbette hoşuma gitti. Ama çok dikkat çekmekten ve ilgi odağı olmaktan hoşlanmıyorum. Çok baskı altında olmak da hoş değil, her şeyin, ilginin de normalini tercih ediyorum.

- Gelişinizle Canikspor taraftarlarının maçlara çok daha fazla ilgi göstermesini bekliyor musunuz?

- İnsanlar elbette güzelliğe bakarlar. Bununla ilgilenirler. Ama tüm bunların yanında güzel de oynamak gerekir. Ben iyi basketbol oynarsam seyirci çekerim. İyi oynamazsam ne yapacağım salonda? Güzel yüzümle gülümseyip, gezecek miyim? Ben Victoria Secret modeli değilim ki? Kimse bana güzel olduğum için para vermiyor, iyi basket oynadığım için veriyor. Şimdi Canik Belediyespor'dayım çünkü basketbol oynamayı biliyorum.

- Ama bir taraftan da Olimpik Oyunlar'dan sonra dünyanın en güzel sporcusu seçilmişsiniz...

- Gazetecilerin oylarıyla seçildim, benim tercihim değildi. Bu bir takım oyunu, tüm kızlardan söz edilmeli ve oyunuyla söz edilmeli.

- Basketbola nasıl başladınız?

- Hırvatistan doğumluyum ben. Küçükken ve gençken tıpkı bir erkek çocuğu gibiydim, futbol oynardım, makyaj yapmazdım, saçlarım kısaydı, erkek gibiydim. Ablam basketbol oynardı. Evimizin önünde antrenman yapardı, ben de onunla 10 yaşımdayken oynamaya başladım. Koçum da basketbolda bir geleceğim olabileceğini söyledi ve devam ettim. Kendi ilçemde başladım kariyerime. Eurolig'de oynadık, sonra Fransa'ya gittim. Şimdi Türkiye'deyim.

- Canikspor'u neden tercih ettiniz?

- Takımın performansı çok iyiydi, üstelik şehir de denizin kenarındaydı... Deniz kenarında bir şehirde yaşamak benim için önemli. Türkiye'de oynayan bir arkadaşımla takım hakkında konuştum ve çok iyi şeyler duydum. Takımdaki diğer oyuncular da çok iyiydi. Neden olmasın dedim? Şimdi tüm kızlar bir arada bir apartmanda yaşıyoruz.

"Çok ürkütücü"

- Sokakta insanlar sizi tanıyordur...

- Evet ama zaman zaman ürkütücü. Taksiye binince biz söylemeden oturduğumuz yere götürüyorlar. Takımın nerede kaldığı biliniyor. Küçük bir şehir burası, herkes bizi tanıyor. Zaman zaman imza istiyorlar. Olabildiğince birlikte geziyoruz kızlarla.

- Nasıl vakit geçiriyorsunuz?

- Antrenmanların dışında, alışveriş merkezine gidiyoruz, sinemaya gidiyoruz. Türkçe öğrenmeyi istiyorum ama zor galiba. Bu arada işekonomisi okuyorum üniversitede. Bu konuda kocamı takip ediyorum, önce o bitirdi üniversiteyi. Şimdi sıra bende.

- Ne zamandır evlisiniz. Zor olmuyor mu?

- 12 yıldır birlikteyiz kocamla ve geçen yıl evlendik. Turizm işinde olduğu için ara sıra gelecek yanıma. Elbette çok zor oluyor. Ama ikimizin geleceği için bir süre burada olmam lazım. Burada bana olan ilginin de farkında ama çok kıskanç biri değildir, çok takmıyor.

- Türk toplumunda yabancılar sevilir. Günün birinde bir Türk dizisinden teklif gelirse ne dersiniz?

- Türkçeyi öğrenirsem, basketbol kariyerimden sonra neden olmasın? Ama şu an Türkçe bilmiyorum. Bazı Türk dizilerini de izledim aslında. Mesela Bergüzar Korel'i çok beğeniyorum, eşini de...

- Formunuzu nasıl koruyorsunuz? Bir basketbol oyuncusuna göre epey zayıfsınız...

- Her şeyi yerim aslında. Hiç diyet yapmam. Burada da pideye alıştım ve çok sevdim. Sanırım genetik olarak şanslıyım.

- Bundan sonrasına dair planınız var mı?

- Basketbol kariyerim bitince kendi fitness salonumu açacağım.