Canik Belediyesporlu Sandric: 15 Temmuz şehitlerinin aileleri için yardım turnuvası düzenlemeyi istiyorum

Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Samsun Canik Belediyespor’a transfer olan Hırvatistan Milli Takımı oyuncusu Antonija Misura Sandric, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kadın basketbol takımlarının katılacağı bir turnuva düzenlemek istediğini söyledi. Sandric, turnuvanın gelirinin de şehit ailelerine bağışlanmasını istediğini belirtti.

Aynı zamanda 2009’da 23 ülkeden 85 gazetecinin oyuyla Akdeniz Oyunları Güzellik Kraliçesi seçilen Sandric,

HT Pazar’dan Sami Akbıyık'ın sorularını yanıtlayan (21 Ağustos 2016) Sandric'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Fransa’yı bırakıp Samsun Canik Belediye Spor’a transfer olmayı nasıl kabul ettin?

Türkiye kadın basketbolunda Fransa’dan bir seviye daha iyi durumda. Canik Belediye Spor da Türkiye’nin en iyi kadınlar basketbol takımlarından biri. Takım olarak kadın basketbol süper ligindeler. Bu yıl Euro Cup’a da gidiyorlar. Canik Belediye Spor bir basketbolcunun kendisini geliştirmesi ve kariyerini yükseltmesi için güzel bir yer. Fransa’da 3 yılımı geçirdim. Ama farklı bir ülke görmek istedim. Türkiye birçok özelliğiyle Hırvatistan’a benziyor. Kültürü birbirine yakın, insanları sıcakkanlı, yemekleri güzel ve çevresi denizlerle kaplı. Teklif gelince de kabul ettim. Yıllık sözleşme imzalayacağım. Yaşamak istediğim ülke burası sanki. Türkiye’de mutlu olacağıma inanıyorum.

Türkiye’ye ne zaman geleceksin?

5 Eylül’de. İstanbul’da kalmadan aktarmayla Samsun’a geçeceğim.

Daha önce Türkiye’ye geldin mi?

İki kere geldim. 2012’de Londra Olimpiyatlar’ına hazırlanmak için Ankara’ya geldim. 2014’te de birkaç günlüğüne gezmek için İstanbul’a geldim ve şehre âşık oldum.

İstanbul takımlarından birisinden teklif alırsan Türkiye’de kalmaya devam eder misin?

Kesinlikle evet.

Samsun’a daha önce gittin mi?

Hayır, teklif aldığımda internetten baktım. Deniz kenarında bir şehir olduğunu görmem ve güçlü takım olması beni ikna etti ve kabul ettim.

Burada yaşamaktan keyif alırsan Türkiye’de kalmaya devam edecek misin?

Neden olmasın? Şansım olursa oynamak isterim. Şimdilik Samsun’da olmaktan mutluyum. Takımıma ve 2017’de oynayacağımız Euro Cup programına odaklanacağım. Bu süreçte Türkiye’yi tanıyacağım.

Biraz kendinden bahseder misin?

Hırvatistan’ın deniz şehri olan Sibenik’te 1988’de doğdum. Ablam profesyonel basketbol oyuncusuydu. Ben de 10 yaşımdan itibaren basketbol oynamaya başladım. Ablam bıraktı, ben devam ettim. Üniversite okuyamamıştım. Geçen ay Sibenik’te bulunan Polytechnic in Sibenik Üniversitesi’nde ekonomi bölümüne kayıt oldum.

Türkiye’ye geleceğin duyulduktan sonra adına 10’a yakın Twitter hesabı açıldı. Gerçek Twitter hesabın var mı?

Adıma açılan sahte hesapları gördüm ve gerçek bir hesap açtım. Henüz 100 küsur takipçim var. Sahte hesapların takipçileri gerçek hesabımdan daha fazla!

2009’da güzellik kraliçesi seçilmişsin. Güzellik iddian var mı?

Güzel olmak benim için çok önemli değil. Esas önemli olan iç güzelliği olan kaliteli insanlar ve basketbol. ‘SÖYLEDİKLERİMİ EŞİM DUYMASIN’ Türkiye’ye geleceğinin duyulması Türk erkeklerini heyecanlandırdı... Türk erkeklerinin sarışın kadınları sevdiklerini öğrendim. (Gülüyor.) Eminim beni seveceklerdir. Beni izlemeleri için onları maçlarıma bekliyorum. Türkiye’de güzel insanlarla tanışacağıma inanıyorum.

Evli misin?

Ah evet. Bu söylediklerimi eşim duymasın!

Eşin seninle birlikte Türkiye’ye gelecek mi?

Temelli değil. 1 aylığına gezmeye gelecek, sonra Hırvatistan’daki işine dönecek. Ailem de gelecek ama onlar da temelli kalmayacaklar. Tatil yapıp dönecekler.

Eşin de sporcu mu?

Hayır, turizm işletmecisi.

Türkiye’yi takip ediyor musun, darbe girişiminden haberin var mı?

Evet, takip ettim. Ama benim için yaşananları izlemek zor oldu. Üzüldüm. Dünyada barıştan başka bir şeye ihtiyacımız yok. Şehit aileleri için bir şeyler yapmak istiyorum. Mesela Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kadın basketbol takımlarıyla yardım turnuvası gecesi düzenlemeyi ve şehitler için oynamayı isterim. Gelirlerini de 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağışlayarak en azından o insanlar için bir şey yapmış olurum. Bu beni mutlu eder.