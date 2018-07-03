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Spor

Canik Basket'te Ekin Baş dönemi

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Canik Bayan Basketbol Takımı, tecrübeli antrenör Ekin Baş ile anlaştı

03 Temmuz 2018 19:47

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde mücadele eden Canik Bayan Basketbol Takımı, tecrübeli antrenör Ekin Baş ile anlaştı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Bayan Basketbol Takımı\'nın başına tecrübeli antrenör Ekin Baş geçti. Daha önc de takımda antrenörlük görevinde bulunan Baş, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile lig finali ve Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.
BİRLİKTELİK HAYIRLI OLSUN
Daha önce takımda 2.5 yıl görev yapan Ekin Baş\'a güvendiklerini belirten Samsun Canik Belediyespor Kulübü Başkanı Ekrem Altan, \"İnanıyorum ki bu sezon antrenörümüz Ekin Baş yine güzel işler yapacaktır. Amacımız iddialı bir kadro kurarak Samsun\'u Süper Lig\'de en iyi şekilde temsil etmek ve Avrupa kupalarına gitmek. Ekin Baş ile kulübümüz arasında yeniden gerçekleşen bu birlikteliğin takımımıza hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

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