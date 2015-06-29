'Canice, silahla ateş eden Komiser Yardımcısı hakkında işlem başlatılmıştır'

İzmir Çiğli’de bir karakolun bahçesinde üç yıldır polislerin beslediği 'Kurt Efe' adlı köpeği tabancasıyla vuran Komiser Yardımcısı M.A. başlatılan çifte soruşturma sürüyor.

İzmir Valisi Mustafa Toprak twitter hesabından bir açıklama yaptı. Vali Toprak yaptığı açıklamada, 'İzmir'de hayvana canice, silahla ateş eden Komiser Yardımcısı hakkında, olayın öğrenilmesi üzerine derhal cezai işlem başlatılması talimatı verilmiştir.' dedi.

'Canice, silahla ateş eden Komiser Yardımcısı hakkında cezai işlem başlatılmıştır'

“İzmir'de hayvana canice, silahla ateş eden Komiser Yardımcısı hakkında, olayın öğrenilmesi üzerine derhal cezai işlem başlatılması talimatı verilmiştir. Silaha el konulmuştur. Hayvana eziyet ve kötü muamele, emniyeti tehlikeye düşürecek şekilde ateş etmek gibi konularda adli ve disiplin işlemler yapılmaktadır. Söz konusu fiil, Emniyet Disiplin Tüzüğü'nde de en ağır yaptırıma konu olmaktadır ve ihraçlık bir fiildir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden müfettiş istenmiştir. Adli işlem olarak ifade ettiğimiz savcılık soruşturması da diğer işlem ve soruşturmalara ilaveten devam etmektedir."



Mermi içinde değil

Çiğli'deki hayvan hast anesinde tedavisi devam eden 'Kurt Efe'nin durumu ise iyiye gidiyor. Veteriner Memduha Turanlı, "Yaralı olarak hastanemize getirilen köpeğin tedavisini biz üstlendik. Başta ciddi bir kanaması ve enfeksiyon vardı, önce acil müdahalesi yapıldı. Ardından da röntgen ve kan tahlili gibi gereken ne varsa yapılıp tedavisine başlandı. Şu an iyi durumda, taburcu edilebilir hale geldi. Ancak bir süre daha bizim misafirimiz olacak. Mermi içerde değil, o nedenle kalıcı bir şey olmayacak" dedi.