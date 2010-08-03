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CANİ SOYGUNCULAR 6 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN BAŞINI KESTİ KABİL (A.A)

03 Ağustos 2010 14:27

-CANİ SOYGUNCULAR 6 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN BAŞINI KESTİ KABİL (A.A) - 03.08.2010 - Afganistan'ın kuzeyinde düzenlenen bir banka soygununda 6 güvenlik görevlisinin zehirlendiği ve başlarının kesildiği bildirildi.  Balkh vilayeti emniyet müdürünün sözcüsü Şercan Durani, sayıları henüz bilinmeyen soyguncuların, dün gece Kabil Bank'ın Mezar-ı Şerif şubesinde çalışan 6 özel güvenlik görevlisinin yemeklerine zehir karıştırdığını söyledi.  Soyguncuların daha sonra güvenlik görevlilerinin başlarını keserek, bankadan 269 bin dolar değerinde döviz ve Afgani çaldıkları belirtildi.  Olayın soruşturulduğu kaydedildi.

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