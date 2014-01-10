Canı pahasına intihar eylemcisinden bin arkadaşını kurtardı

Pakistan'da 15 yaşındaki bir öğrenci, canı pahasına intihar eylemcisine müdahale ederek arkadaşlarının hayatını kurtardı. Aziz Hasan isimli öğrenci ülkede kahraman ilan edilirken, eski Washington Büyükelçisi Sherry Rehman ''Pakistan'ın gururu" tweet'ini paylaştı.

Edinilen bilgiye göre; ülkenin kazeybatısında, Şiilerin yaşadığı İbrahimzayin kentinde bir intihar eylemcisi 15 yaşındaki Aziz Hasan'a okulunun nerede olduğunu sordu. Hasan'ın niyetini anlayarak müdahale ettiği saldırgan paniğe kapılarak üstündeki bombayı patlattı. Görgü tanığı bir öğrenci, Hasan'ın etkisiz hale getirmek için taş attığı saldırganın, üstüdeki bombayı okulun 150 metre yakınında infilak ettirdiğini belirtti.

Olayda saldırgan ile okuldaki yaklaşık bin arkadaşının hayatını kurtaran Hasan öldü. Pakistan basını ve yetkililer, Hasan'ı 'kahraman'' ilan ederken, Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi Sherry Rehman, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ''Aziz Hasan Pakistan'ın gururu. En azından bir madalyayı hak ediyor'' yazdı.