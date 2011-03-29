-CANİ ANNE İLE ANNEANNE ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - Sultangazi'de boş bir arazide cesedi parçalanmış halde bulunan 9 yaşındaki Fırat Sezer'i öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan üvey anne ile üvey anneanne, adliyeye sevk edildi. İsmetpaşa Mahallesi 137. Sokak'taki boş bir arazide parçalanmış halde cesedi bulunan Fırat Sezer'i (9) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu üvey annesi Ekatarina O. ile üvey anneannesi İyola O'nun (66) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, daha sonra Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.