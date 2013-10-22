'Caner'in yaptığı faul değil insanlık suçu'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Erciyesspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli Caner Erkin'in topun üstüne düşen Erciyessporlu Yasin'i tekmelemesi ve hakemin kırmızı kart çıkartmamasına sert tepki gösterirken, "Faul değil, insanlık suçu" değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Özhaseki, Kayseri Erciyesspor-Fenerbahçe maçının 39'uncu dakikasında topun üstüne düşen Yasin'in pozisyonu konusunda şunları söyledi:

"Kayseri Erciyesspor-Fenerbahçe maçını izledim. Ancak, Caner'in pozisyonunu göremedim. Daha sonra pozisyonu defalarca izledim. Caner'in tekmelediği Yasin, gitse savcılığa suç duyurusunda bulunsa, kasti adam yaralamaktan yargılanır. 3 kez tekme atacaksınız ve hakem onu görmeyecek. Hakemim diye alına salına dik dik gezsin. O hareketi Kayseri Erciyessporlu futbolcu yapsa hakem 30 metreden kırmızı kartı çıkartır koşa koşa gelirdi, 3 kez de kırmızı kart gösterirdi. Fakat Fenerbahçeliye yapılamıyor. Ayıptır, günahtır."

Kayseri Erciyesspor'un yeniden Süper lige yükselmesinin kolay olmadığını, çok emek verildiğini de vurgulayan Başkan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Erciyesspor galibiyeti hak etti ya da etmedi o ayrı bir şey. Galibiyeti hak edecek oyun da ortaya koymadı. O da ayrı bir şey. Ama siz hakemseniz, topa değil adama tekme atan futbolcuyu da görmüyorsanız o zaman hakemlik yapmayın. Gerçekten çok çirkin bir hareketti. Erciyesspor'un en iyi oyuncusu Vleminckx, bir hafta önce Konya deplasmanında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek ceza aldı. O pozisyona bakıyorsunuz, kartlık hiçbir şey yok.

Dokunmamış bile. Hava topu mücadelesinde rakibiyle birlikte yükseliyor, ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç ediliyor ve bu maçta oynayamaz hale getiriliyor. Siz sıradan bir vatandaş olsanız, sizin akınıza gelmez mi? Bir hafta sonra Fenerbahçe ile maçınız var, en iyi futbolcunuza kırmızı kart gösteriliyor ve o maçta oynatılmıyor. Bu haftada kırmızı kartla atılması gereken adamı atmıyorsunuz, atamıyorsunuz. Aklınıza ne gelir? İşte onların hepsi herkesin akına geliyor. Bu haklar birileri tarafından yeniyorsa elbet birgün bunun da hesabı sorulur."