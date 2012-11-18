Caner kırmızı kart gördü, Aykut Kocaman sahaya girdi!

Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın 27. dakikasında Caner Erkin kırmızı kart gördü. Kartın ardından Aykut Kocaman saha içine girerek uzun süre Fırat Aydınus'la tartıştı.

27. dakikasında Caner Erkin, Diego ile girdiği ikili mücadelenin ardından aldığı darbeyle birlikte kafasını tuttu. Fırat Aydınus, pozisyonun ardından oyunu devam ettirdi. Pozisyon sonrasında maçın hakemi Aydınus, Caner'e direkt kırmızı kartını çıkardı.



Aykut Kocaman sahaya girdi!



Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, kırmızı kartın ardından adeta çılgına döndü. Sahanın içine kadar giren Kocaman, uzun süre Fırat Aydınus'la uzun süre tartıştı.

Mücadele 5 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı.



Caner Erkin: Veysel küfür etti, hakem beni attı



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Eskişehirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Caner Erkin, yaşananları anlattı.

Caner Erkin, Fırat Aydınus'a küfür etmediğini net bir dille ifade etti.

Tecrübeli oyuncu, “Ben hava topuna çıktım. Kafama bir darbe aldım. O an, Veysel Sarı küfür etti. Hakem benim söylediğimi sandı. Çocuğumun üzerine yemin ediyorum ki ağzımdan bırakın küfürü tek kelime dahi çıkmadı. Hakeme de anlatmaya çalıştım, ben değildim diye ama anlamadı. Haksız yere kırmızı kart gördüm” dedi.

Caner, “20 kamera var, hepsine baksınlar. Ağzımdan tek kelime çıktıysa ben lisansımı yırtmaya hazırım. Bu kadar net konuşuyorum” ifadelerini de kullandı.

Olayın bir diğer kahramanı Veysel Sarı ise Caner’in doğru söylemediğini ve kesinlikle küfür etmediğini belirtti. Veysel, “Caner benim küfür ettiğimi söylüyor ancak benim böyle küfür ettiğim falan olmadı. Caner bunu söylüyorsa ayıp ediyor. Ben küfür etmedim ve Caner’in de küfür ettiğini duymadım” dedi.

Veysel Sarı: Küfür etmedim



Caner Erkin'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun içerisinde olan ve Caner'in "Küfürü Veysel Sarı" ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Veysel Sarı açıklamalarda bulundu.

Erkin'in açıklamalarını yalanlayan Veysel, kesinlikle küfür etmediğini belirterek bu suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirtti.

Veysel, "Caner benim küfür ettiğimi söylüyor ancak benim böyle küfür ettiğim falan olmadı. Caner bunu söylüyorsa ayıp ediyor. Ben küfür etmedim ve Caner'in de küfür ettiğini duymadım. Biz kafa topuna çıktığımız zaman Caner Erkin'in bir dirseği oldu ve daha sonra oyun durdu. Hakem, Caner'e kırmızı kart gösterdi, ben de ne olduğunu anlamadım" şeklinde konuştu.

Aydınus: 'Yeter artık ulan' dedi

Fırat Aydınus’un, Caner’i “Yeter artık ulan” dediği için oyundan attığı, raporuna böyle yazdığı öğrenildi. Aydınus’un yardımcılarından bu konuda hiçbir uyarı almadığı ve bu cümleyi kendi duyduğu için kartını kullandığı belirtildi. Yardımcı hakemlerin ise Caner’in ağzından böyle bir küfür işitmedikleri öğrenildi. Direkt kırmızı kart gördüğü için disiplin kurula gidecek olan Caner’e ceza çıkmayabileceği, hafta sonu forma giyebileceği ileri sürüldü.



Kuyt: 6 sene Premier Lig'de oynadım, böyle bir şey görmedim



Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt, Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından maçın hakemi Fırat Aydınus'a öfkesini dile getirdi.

Kuyt, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "6 sene Premier Lig'de oynadım, böyle bir şey görmedim. Hakem tam emin olmadan, neyin söylendiğini bilmeden kırmızı kart gösterdi. Tabiki bu karardan sonra ilk yarının sonlarına doğru tartışmalı bir karar çıktı ki ben penaltı olmadığını düşünüyorum. Buna rağmen takım ikinci yarıdan önemli bir reaksiyon gösterdi. Soyunma odasına girdik, üzgün bir ortam vardı. Suçsuz bir arkadaşımız vardı, onu o durumda gördük kahrolduk. İkinci yarıdan çıktık, sonuna kadar mücadele ettik. Hiç kimse bizi aşağı çekmeye çalışmasın, biz takım ruhumuzu ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

Geçen sezon da kırmızı kart görmüştü



Fenerbahçeli Caner Erkin, sarı-lacivertli takımın geçen sezon Eskişehirspor ile oynadığı maçta da kırmızı kart görmüştü. Caner, o maçın 73. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.