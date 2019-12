-CANER İDDİALI KONUŞTU İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, takımda kimsenin aklında geçen seneki gibi şampiyonluğu kaçırmak diye bir şey olmadığını belirterek, ''Şampiyonluk kupasını kaldıracağız ve bunu taraftara armağan edeceğiz'' dedi. Caner, Fenerbahçe Kulübü'nün aylık resmi dergisinin mayıs sayısında yayımlanan röportajında, takım olarak şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine sonuna kadar inandıklarını vurgulayarak, ''Şampiyonluk kupasını kaldıracağız ve bunu taraftara armağan edeceğiz. Herkesin için rahat olsun'' diye konuştu. Taraftarlarından kendilerini sabırla desteklemelerini isteyen Caner, ''Taraftardan tek beklentimiz; maç içinde geri düştüğümüz zaman her türlü desteği versinler. Bucaspor maçı bunun en güzel örneği. 30 dakikada 4 gol atıyoruz. Sırf Bucaspor'a değil, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, herkese karşı maç alabiliriz. Taraftarımız her zaman, her dakika, 90+5. dakikada olsa bile sabırlı olsun ve destek versin'' ifadelerini kullandı. -''TRABZONSPOR 3 BÜYÜKLERİN İÇİNDE DEĞİL''- Şampiyonluk mücadelesi yaptıkları Trabzonspor ile aralarındaki rekabetin bu sezonluk olduğunu dile getiren Caner Erken, ''Trabzonspor'un '3 Büyüklerin' içine girdiğini düşünmüyorum. Galatasaray ve Beşiktaş bizim ezeli rakiplerimiz. Onların düşük bir sezon geçirmeleri ve yarıştan erken kopmaları, Trabzonspor'un bu kadar öne çıkmasına sebep oldu. Ben inanıyorum ki; Trabzonspor puan kaybedecek ve biz inşallah Ankaragücü maçında taraftarımızın karşısına hem lider hem şampiyon olarak çıkacağız'' şeklinde konuştu. -''KAYBETTİĞİMİZDE ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM''- ''Fenerbahçeliliğime gelirsek, Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçe kaybettiğinde üzülüyordum'' diyen Caner, ''Açık açık söyleyeyim bunu. Buradayken de maç kaybettiğimizde kendimi çok kötü hissediyorum. Bütün gece aklıma o maç ve takım arkadaşlarım takılıyor. Kazandığımızda ise tadından yenmiyor'' ifadelerini kullandı.