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Spor

Caner Erkin'in menajerinden 'kavga' açıklaması

"Arda ve Caner de kavga etmişti; hala yakın arkadaşlar"

04 Ekim 2017 21:29

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta maç sonu Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın 'tekme tokat' kavga ettikleri iddialarıyla ilgili Caner'in menajeri Batur Altıparmak, "Bazı sözler söylenebilir, arbede de olabilir ancak uçan tekme, kavga, yumruk olmaz" diye konuştu.

Radyospor'da yayınlanan 'Haber Aktif' programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Altıparmak, Talisca ve Caner kavgasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Nabız 170-180'e çıkmış, galip gelememişsin. Bazı sözler söylenebilir, arbede de olabilir ancak uçan tekme, kavga, yumruk olmaz. Yumruk falan olursa orada kalmaz o iş. Terkrar patlak verir bir yerde...

"Arda ve Caner de kavga
etmişti; hâlâ arkadaşlar"

"Kalabalık ortamlarda kimi ne söylediğini bilemezsiniz. Bunu öğrenmek için taktikler vardır. Ben de 1-2 defa iş hayatımda yaptım. Bu olayı dışarıya sızdıran eninde sonunda yakayı ele verecektir diye düşünüyorum.

"Arda ile Caner kavga etmişti. Yakın arkadaşlar değil mi hala? Örnekler veriyorum. Önemli olan bu olayları ileriye taşımamaktır."

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