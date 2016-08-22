Caner Erkin'in menajeri: Caner'in önünde üç seçenek var, 48 saat içinde karar verecek

Transfer döneminde İtalya'nın İnter takımına transfer olan ancak teknik direktör değişikliğinin ardından bir anda kendini 18 dışında bulan Caner Erkin için ilk resmi açıklama geldi. Futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, "Caner'in önünde üç seçenek var" dedi.

Altıparmak, Caner Erkin ile ilgili olarak bugün medyaya yansıyan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarına yanıt verdi. Sporx'e konuşan Altıparmak, Caner'in İnter'deki durumunun medyaya farklı yansıtıldığını belirterek, "Caner İnter'de kalabilir de, ayrılabilir de. Kesin ayrılacak gidecek diye bir şey yok. Buna Caner karar verecek. Şu anda Caner'in önünde üç altarnatif var. İnter'de kalıp mücadelesini devam ettirip formayı almak. İkincisi de Avrupa'da İtalya'da veya başka bir ülkede devam etmek. Üçüncü altarnatifi de Türkiye'ye bir takıma dönmek. Buna da en geç 48 saat içinde karar verecek" dedi.

Altıparmak, Beşiktaş ve G.Sarayla görüştüğü yönündeki iddiaları da yalanlayarak, "Şu anda böyle bir görüşme Türkiye'den herhangi bir takımla olmadı. Ancak İspanya ve İngiltere'den üç takımın teklifi oldu, hem bize hem de kulübüne. Tabii bu takımlar İnter gibi üst düzey bir takım değil, Caner'in ayrılmak kadar takımda kala intimali var. Ama kalıp kalmayacağı en geç bir iki gün içinde belli olur" açıklamasını yaptı.

Öte yandan La Gazzetta dello Sport, Inter'in Caner Erkin'in yerine Zenit'ten Criscito'yu almak istediğini milli futbolcunun bu transferde takasla Rus takımının yolunu tutabileceğini yazdı.